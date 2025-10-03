Datschiburger Kickers sind torhungrig

Auch für die Verantwortlichen des FC Augsburg dürfte es in diesen Tagen kein reines Vergnügen gewesen sein, die Begegnungen ihrer Bundesligamannschaft als Zuschauer zu verfolgen. So gesehen dürfte der Besuch des Benefizspiels zwischen den Datschiburger Kickers und der Auswahl der Schwabenhilfe Augsburg auf dem Nebenfeld des Rosenaustadions für Markus Krapf, den Präsidenten des FCA, und Aufsichtsratschef Thomas Müller einen Hauch von Entspannung gehabt haben.

Krapf, Müller und die rund 350 Besucher bekamen zehn Tore von den beiden Mannschaften serviert, die Schützlinge von Kickers-Kapitän Uwe Nothnagel siegten letztlich deutlich mit 8:2. Doch es gab an diesem zwar sonnigen, aber doch kühlen Herbstabend noch weitere Gewinner, denn in der Halbzeitpause konnte Kickers-Vorsitzender Dirk Wurm fast 4000 Euro von der Max-Gutmann-Stiftung an Augsburger Vereine und Organisationen übergeben.

Nach der Pause trifft die Schwabenhilfe zweimal

Die Promielf legte schnell eine kesse Sohle auf den Rasen, die wesentlich jüngeren Akteure der Schwabenhilfe konnten sich bei ihrem stark haltenden Keeper Matthias Frank bedanken, dass es zur Pause nur 5:0 stand. Knapp 30 Spieler standen der Schwabenhilfe, die aus Fans des FCA und der Kufenflitzer des AEV bestand, zur Verfügung.

Nach der Pause und der hereinbrechenden Dunkelheit fanden sich die Schwabenhilfe-Kicker immer besser zurecht und kamen folgerichtig durch Stockinger und Schwarz auch zu zwei schönen Treffern. Torschützen für das Kickers-Team waren Halil Altintop (2), Mark Römer (2) Marius Kefer, Tobias Werner, Stefan Scheurer und Berat Breca. Doch mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen war der Fußballabend noch nicht vorbei. In der Stadiongaststätte von Wirtin Irene Krapf ließen beide Teams und Zuschauer den sportlichen Teil nochmals Revue passieren und feierten einen gelungenen Fußballabend.