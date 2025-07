David Hanckos geplatzter Wechsel zu CR7-Klub: „So etwas hat es noch nie gegeben“

Der geplatzte Transfer von David Hancko von Feyenoord Rotterdam zu Cristiano-Ronaldo-Klub Al Nassr sorgt derzeit für großen Wirbel. Der Klub aus Saudi-Arabien war sich mit dem slowakischen Verteidiger schon einig. Für eine Ablöse von 40 Millionen Euro sollte der Kapitän der Niederländer zu Al Nassr wechseln. Hancko, der nach Angaben von De Telegraaf seine Wohnung bereits gekündigt hatte und mit seiner schwangeren Frau und dem Sohn ins Trainingslager des neuen Arbeitgebers im österreichischen Saalfelden reiste, kam sich aber bald wie im falschen Film vor. Dort wurde aber schnell klar: Die Saudis haben keine Lust mehr auf den Transfer und ließen ihn platzen.

Hancko wurde in einem separaten Hotel abseits der Mannschaft untergebracht, bis ihm mitgeteilt wurde, dass der Wechsel nun doch nicht zustande kommt. „Mit David wurde auf selten unfaire Weise umgegangen“, wird Feyenoord-Pressesprecher Raymond Salomon in einer Stellungnahme zitiert. „Er war sich mit Al-Nassr einig, Feyenoord ebenfalls. Dann lassen sie ihn ins Trainingslager kommen, nur um ihm plötzlich mitzuteilen, dass er dort nicht mehr willkommen ist. So etwas hat es noch nie gegeben.“ Auch für den niederländischen Klub wäre der Transfer wichtig gewesen: Die 40 Millionen Euro Ablöse wären die Rekordablöse in der Vereinsgeschichte gewesen. „Das ist unerhört, skandalös und ein nie dagewesenes Drama für David“, führte Salomon aus. „Es wurde mit David und Feyenoord gespielt.“

Al Nassr will weiterhin einen Verteidiger holen - wohl vom VfB Stuttgart

Wieso Al Nassr, das seit kurzem vom Portugiesen Jorge Jesus trainiert wird, von dem Transfer Abstand genommen hat, ist bislang unklar. Eine offizielle Stellungnahme des Vereins steht bislang aus. Der Klub, für den neben Cristiano Ronaldo auch der ehemalige Bayern- und Liverpoolstürmer Sadio Mané unter Vertrag steht, ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und soll mittlerweile Interesse an Jeff Chabot vom VfB Stuttgart zeigen, der als körperlicher starker Linksfuß ein ähnliches Profil wie Hancko hat. Ob Feyenoord Rotterdam, das sofort erklärte, Hancko uneingeschränkt unterstützen zu wollen, rechtliche Schritte einleitet, ist bislang nicht bekannt. Der Transfer des Slowaken wird aber offenbar auch so stattfinden: Wie beide Klubs mittlerweile bestätigten, einigten sich Feyenoord und der spanische Topklub Atlético Madrid auf einen Transfer. Statt der wie bei Al Nassr im Raum stehenden 40 Millionen Euro an Ablöse sind es jetzt „nur“ 35 Millionen Euro, die aus Spanien in die Niederlande fließen sollen. Diese Summe könne sich mit etwaigen Bonuszahlungen aber noch um vier weitere Millionen erhöhen.