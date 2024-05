TSV Schwaben Augsburg steigt in die Regionalliga auf

Der Fußball-Bayernligist TSV Schwaben will das Wagnis Regionalliga eingehen. Am Donnerstagabend gab das Präsidium des Gesamtvereins seine Zustimmung.

Die Zeit der Ungewissheit ist für die Bayernliga-Fußballer des TSV 1847 Schwaben Augsburg vorbei. Der Verein wird seinen vor einigen Wochen gestellten Antrag auf eine Lizenz für die Regionalliga Bayern in Anspruch nehmen und so in der kommenden Saison in der bayerischen Königsklasse spielen. Nach langen Wochen des intensiven Überlegens und der Suche nach Lösungen für den Sprung in die Viertklassigkeit hat sich der Traditionsverein nun endgültig dazu entschieden, den möglichen Aufstieg wahrzunehmen. Am Donnerstagabend gab auch das Präsidium der Schwaben grünes Licht für den Sprung nach oben. Neben der U23 des FC Augsburg sind die Schwaben der zweite Augsburger Klub in der Regionalliga. Die Violetten sind damit in der Bayernliga Süd der einzige Verein, der vom Aufstiegsrecht Gebrauch macht. Doch am Wochenende wird auch noch Fußball gespielt. Im letzten Saisonspiel gastieren die Schwabenritter am Samstag (14 Uhr) beim SV Kirchanschöring.

Letztes Saisonspiel in der Bayernliga gegen Kirchanschöring

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Erlbach im Spitzenspiel vor einer Woche fielen die Augsburger auf den dritten Platz zurück. In der 3400-Einwohnergemeinde im Chiemgau wollen sich die Violetten nun mit einem Sieg aus der Bayernliga verabschieden. "Das wäre der krönende Abschluss einer tollen Saison, Hut ab vor unserer Mannschaft", erklärt Sportmangager Max Wuschek. Dann könnte man am Abend im Restaurant Al Teatro in der Innenstadt einen zünftigen Saisonabschluss feiern.

Viel Zeit, um auf die Pauke zu hauen, besteht allerdings nicht, denn die Vorbereitungen auf die neue Saison, sowohl sportlich als auch finanziell und organisatorisch, sind am Laufen und werden den Verantwortlichen einiges an Energie abverlangen. "Der Aufstieg ist für unseren Verein eine tolle Sache, zumal auch unsere Frauenmannschaft den Sprung in die Regionalliga schaffen kann", erklärt Präsident Hans-Peter Pleitner.

Abschied aus dem Ernst-Lehner-Stadion, alle Spiele finden im Rosenaustadion statt

Allerdings, zumindest für die kommende Saison werden sich die Schwaben vom heimischen Ernst-Lehner-Stadion verabschieden müssen und die Heimspiele im Rosenaustadion austragen. "Nur dort können wir die Sicherheitsanforderungen des Fußballverbandes erfüllen", sagt Sportmanager Max Wuschek, nachdem das Lehner-Stadion nur für eine maximale Zuschauerzahl von 800 zugelassen ist. Wuschek fügt an: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", wobei er damit die finanzielle Situation meint. Durch die Hilfe etlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte eine ganze Reihe von finanziellen Unterstützern und Sponsoren mit ins Boot geholt werden. Wuschek: "Sonst könnten wir das Ganze gar nicht stemmen. Doch da ziehen alle an einem Strang."

"Die richtige Arbeit für uns beginnt erst jetzt", sagt der sportliche Leiter Benni Schmoll, der sich auch bei der Stadt Augsburg und der Schwaben-Vereinsführung für die Unterstützung bedankt.

