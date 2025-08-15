Um den Müller Thomas, da muss sich keiner Sorgen machen. Auch wenn der Müller Thomas jetzt fern von Bayern ist. Ganz schön weit fern sogar, in Kanada ist der Müller Thomas untergekommen.

35 Jahre ist der Müller Thomas schon alt, die meisten davon hat er in seiner bayerischen Heimat verbracht. Sportlich hat er im Alltag wenig anderes gesehen als das Umfeld des FC Bayern, was für ihn allerdings kein großes Problem war. Der Müller Thomas fühlt sich in München wohl, warum hätte er sonst so viele Saisons beim Rekordmeister spielen sollen.

Irgendwann aber geht eine Beziehung auch mal zu Ende, so kam es auch beim Müller Thomas. Die Bayern sahen ihn nicht mehr als Mitglied ihres exzellenten Kaders. Müller aber wollte seine Karriere nicht beenden, ein bisschen Lust auf Fußball hat er noch. Also suchte er nach einer neuen Liebe – und scheint die in Kanada gefunden zu haben.

Seit wenigen Tagen ist der Ur-Bayer also in Vancouver, für den dortigen Klub Whitecaps wird er künftig Fußball spielen. Für die höchste nordamerikanische Fußball-Profiliga ist seine Verpflichtung ein Coup. Und für den Müller Thomas ein Neuanfang. Den allerdings muss er zunächst alleine bewältigen.

Thomas Müller kann auch auf Englisch gut unterhalten

Aber keine Sorge, stellte er gleich mal bei seiner ersten Pressekonferenz klar, die fast eine Stunde dauerte. Er sei in der Lage, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Er könne Staubsaugen und entsprechend seine Wohnung sauberhalten. Wäsche wird er wohl auch waschen können. Was also soll schiefgehen?

Thomas Müller jedenfalls hat seinen neuen Arbeitgeber sowie die 200 geladenen Gäste bestens unterhalten. Diese Gabe hat er nicht nur auf Deutsch, sondern bekommt das auch prima auf Englisch hin. Ein Naturtalent. Kostproben? „Ich war gewohnt, Fußball zu spielen. Jetzt spiele ich Soccer“, scherzte er.

Zur Begrüßung gibt es Leberkäs und Brezeln

Und zu dem zu seiner Begrüßung kredenzten bayerischen Köstlichkeiten meinte er: „Man muss dazu sagen, die bayerische Küche ist jetzt nicht unbedingt für den Leistungssport kreiert worden, zumindest nicht für den modernen. Trotzdem kann man es immer mal wieder genießen. Deswegen bin ich froh, dass ich auch hier eine Anlaufstelle habe und nicht extra von Deutschland was schicken lassen muss.“ So gab es etwa Leberkäs oder Brezeln bei seiner Vorstellung.

Und sportlich? Da muss sich der Müller Thomas erst einmal intensiv mit der Liga beschäftigen. Er weiß aber, dass Vancouver ihm die Chance bietet, als momentan Tabellenzweiter Titel zu gewinnen. Dies aber nicht mit seiner gewohnten Rückennummer 25. Bei den Whitecaps trägt er die 13 - wie in der Nationalmannschaft.