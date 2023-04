Der SSC Neapel hat Angst vor dem Ende seines Märchens

Der SSC Neapel wird wohl erstmals seit Maradona wieder Meister. Es schien noch so viel mehr möglich. Doch zum ungünstigsten Zeitpunkt meldet sich die Realität.

Vor nicht allzu langer Zeit zog es Touristen in Neapel vor allem auf die zentrale Piazza del Plebiscito, die Einkaufsstraße Via Toledo, die Meerespromenade und dann meist rasch zu den Ausgrabungen nach Pompeji. Am Ostermontag stauten sich hingegen die Besucher in den einst berüchtigten Quartieri Spagnoli, genauer gesagt an der Via Emanuele De Deo. Dort haben die Verehrer Diego Armando Maradonas ihrem Halbgott ein Wandgemälde samt Altar gewidmet, das an Ostern Tausende sehen wollten. Wegen des enormen Andrangs kam aber kaum jemand durch. Die Polizei war überfordert. Neapel, das war einmal jene ebenso anarchische wie faszinierende Mittelmeer-Metropole, berühmt für enge Straßen, Pizza, Kirchen und Kultur. Inzwischen ist die Stadt auch Fußball-Mekka.

Das liegt auch am Mythos Maradona, der den SSC Neapel vor 33 Jahren zur zweiten und bislang letzten italienischen Meisterschaft führte. Seine Erben schlagen nun ein neues Kapitel auf. In der Serie A führt die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti die Tabelle mit 16 Punkten Vorsprung vor Lazio Rom an. Überall in der Stadt wehen Napoli-Wimpel, längst werden blauweiße Fähnchen mit der Ziffer 3 verkauft, die für den bevorstehenden dritten Meistertitel in der Geschichte steht. Dabei sind die Neapolitaner auch in Sachen Aberglaube kaum zu bezwingen. Als es vor zehn Tagen im Maradona-Stadion eine bittere 0:4-Heimniederlage gegen den AC Mailand gab, bekamen es einige Tifosi mit der Angst zu tun. Wird der Traum am Ende doch noch platzen?

Neapels Leichtigkeit ist verflogen

Milan ist an diesem Dienstag auch Napolis Gegner im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales. Doch bei aller Euphorie machen sich nun die ersten Verschleißerscheinungen bemerkbar. Der nigerianische Star-Stürmer Victor Osimhen (früher VfL Wolfsburg) leidet seit zwei Wochen an Adduktoren-Problemen. Auch die anderen beiden Stürmer Giovanni Simeone und Giacomo Raspadori sind angeschlagen, Spalletti muss für das Viertelfinale ohne echten Angreifer planen. Am vergangenen Freitag mühte sich Neapel zu einem mühsamen 2:1-Auswärtssieg bei US Lecce. Die Leichtigkeit und unbeschwerte Angriffslust, die Neapel in den vergangenen acht Monaten auszeichneten, sind verflogen. Die Realität hält Einzug am Vesuv.

Kwarazchelia vom SSC Neapel entpuppte sich als Dribbelkönig

Es war ein unerwartetes Fußball-Märchen, das die Anhänger des Klubs in dieser Saison erleben durften. Im Sommer wanderten drei Säulen der Mannschaft ab. Spielmacher Lorenzo Insigne, Verteidiger Kalou Koulibaly und Stürmer Dries Mertens konnten sich mit Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis nicht auf Vertragsverlängerungen einigen. Sportdirektor Cristiano Giuntoli besorgte weitgehend unbekannten Ersatz. Die Ultras protestierten. Aber dann entpuppte sich der Georgier Chwitscha Kwarazchelia als Dribbelkönig, er ist die Entdeckung der Serie A und wird in Neapel als "Kwaradona" verehrt. Verteidiger Kim Min-jae kam von Fenerbahce Istanbul und hielt über Monate erfolgreich die Abwehr zusammen. Für den 24 Jahre alten Stürmer Osimhen, 2020 vom OSC Lille verpflichtet, interessieren sich heute Europas Spitzen-Klubs.

Jetzt, auf der Zielgeraden, stottert der Napoli-Motor. Nach der 0:4-Niederlage in der Liga wäre ein Unentschieden gegen den AC Mailand im Hinspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion schon ein Erfolg, um dann im Rückspiel und mit Stürmer Osimhen die Qualifikation für das Halbfinale zu erreichen. Es brodelt nicht nur im neapolitanischen Untergrund, mit Vesuv und dem unruhigen Supervulkan der Phlegräischen Felder westlich des Maradona-Stadions. Auch im Verein ist der Teufel los. Die Ultras liegen seit Monaten mit Vereinsboss Aurelio De Laurentiis im Clinch, weil der den Anhängern Privilegien wie sichere Eintrittskarten entzog. Wer Spruchbänder und Fahnen ins Stadion mitbringen will, muss das zuvor anmelden. Für die Ultras ist das inakzeptabel. Nun wird im Fanlager darüber gestritten, ob es richtig ist, die Mannschaft aus Protest gegen die Maßnahmen des Präsidenten nicht mehr mit Sprechchören zu unterstützen.

Das Fanlager in der Curva B ist gespalten. Im Champions-League-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt sowie neulich gegen den AC Mailand prügelten sich die Napoli-Tifosi im Stadion tatsächlich untereinander. Das zivile Publikum pfiff die eigenen Ultras aus. Die waren erst im Januar wegen einer brutalen Autobahn-Keilerei gegen Gleichgesinnte des AS Rom für zwei Monate von Auswärtsspielen ihrer Mannschaft ausgeschlossen worden. Das Idyll zeigt Risse. Das war auch schon zu Maradonas Zeiten so. Vielleicht heißt es am Ende doch noch: kein Wunder am Vesuv.