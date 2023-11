DFL untersucht: Wolfsburg-Sponsor streamt illegal Bundesliga-Spiele

Plus Seit August ist 6686 Sports internationaler Sponsor des VfL Wolfsburg – obwohl der asiatische Wettanbieter illegal Spiele großer Ligen auf seiner Webseite streamt.

Die besten Spiele, die der europäische Fußball zu bieten hat, live und kostenlos anschauen? Das ging bis vor ein paar Tagen auf der chinesischen Webseite von 6686 Sports. Der Weg dahin: überraschend einfach. Ein VPN (Virtual Private Network) einschalten – das ist heutzutage über zahlreiche Apps und Programme für jeden möglich –, Hongkong als Standort auswählen und schon kann der Spaß beginnen. Das gewünschte Spiel auswählen und die Live-Übertragung in bester Qualität genießen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch.

Wettanbieter als Sponsoren sind im Fußball wahrlich nichts Neues. Es gibt kaum noch Vereine, die kein Geld von Buchmachern erhalten – so auch der VfL Wolfsburg. Mit dem Plan, den asiatischen Markt noch weiter zu erschließen, sicherten sich die Niedersachsen im August einen internationalen Sponsorendeal mit 6686 Sports. In einer auf Englisch gehaltenen Pressemitteilung wurde große Freude beiderseits bekundet und die Partnerschaft für die nächsten drei Jahre bekannt gegeben. Doch dieser Zeitraum könnte deutlich kürzer ausfallen. Der Grund: 6686 Sports streamt illegal Spiele großer Fußballligen live.