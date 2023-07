Die Durchhaltekraft der Japaner – was ist ihr Geheimnis?

Kazuyoshi Miura denkt noch nicht an die Fußball-Rente: als ältester Profifußballer der Welt spielt er in der kommenden Saison weiterhin im bezahlten Fußball.

Springt Noriaki Kasai eigentlich noch von den Schanzentischen dieser Welt? Der Ausnahmeathlet trotzte dem Verfall mit all der stoischen Gelassenheit, die ihn und seine Landsleute auszeichnet. Jedes Jahr wieder kehrte er auf die Sprunghügel zurück und hielt sich an das Oliver-Kahn-Motto: Weiter, immer weiter. 2018 nahm der Japaner im südkoreanischen Pyeongchang als erster Sportler überhaupt zum achten Mal an Olympischen Winterspielen teil. Sein letztes von unglaublichen 569 Weltcupspringen absolvierte der ewig fliegende Kasai im Februar 2020 in Sapporo.

Der heute 51-Jährige ist ein lebender Beweis dafür, dass die japanische Lebensweise die gesündeste der Welt ist. Japans durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 87,7 Jahre für Frauen und 81,6 Jahre für Männer. Kann nicht ganz verkehrt sein, viel Reis, Fisch oder Seetang zu verspeisen statt Schweinshaxen und Saumagen.

Japanischer Profifußballer stellt Weltrekord auf

In diesen Tagen stellt ein anderer japanischen Sportler einen inoffiziellen Weltrekord auf. Kazuyoshi Miura, der mit seinen 56 Jahren als ältester Profifußballer der Welt gilt, wird auch in der kommenden Saison im bezahlten Fußball spielen. Der Angreifer bleibt auf Leihbasis für eine weitere Spielzeit beim portugiesischen UD Oliveirense.

Wer näher auf die Vertragsverlängerung blickt, entdeckt, dass es auch darum geht, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Denn von einem Stammplatz ist "King Kazu", so sein Spitzname, weit entfernt. In der Rückrunde der vergangenen Saison bestritt Miura für Oliveirense lediglich drei Kurzeinsätze, davon zwei mit jeweils nur einer Minute Spielzeit.

Kazuyoshi Miura als Maskottchen des Vereins

Ein Blick auf die Eigentumsverhältnisse erklärt den neuen Deal für den erfolgreichsten japanischen Nationalspieler mit 55 Treffern in 89 Einsätzen. Offiziell steht Miura bei Yokohama FC unter Vertrag. Die Eigentümergesellschaft von Yokohama ist seit dem vergangenen Jahr auch Mehrheitseigentümer von UD Oliveirense. Auch wenn "King Kazu" so etwas wie ein Maskottchen des portugiesischen Zweitligisten ist, darf er sich nun ältester Fußballprofi der Welt nennen.

Lesen Sie dazu auch

Und Noriaki Kasai? Der Skispringer leitet inzwischen die Werksmannschaft von Tsuchiya Holdings, dem gleichnamigen Werksverein eines Wohnungsbaunternehmens. Der 51-Jährige hilft jungen Hüpfern auf die Sprünge.