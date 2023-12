Die gute Nachricht: Die Bundesliga ist so spannend und gut wie selten

Nach Jahren der Langeweile geht es um die deutsche Fußball-Meisterschaft so spannend zu wie selten zuvor. Auch das sportliche Niveau ist so hoch wie selten zuvor.

Was hat man von der deutschen Bundesliga jahrelang neidisch auf den Fußball der britischen Insel geblickt: Während sich in Englands Premier League gleich mehrere Top-Teams ein Rennen um den Spitzenplatz lieferten, sah die Realität in Deutschland meist so aus, dass eigentlich schon zum Jahreswechsel klar war: Die Bayern machen es, mal wieder. Teilweise war schon an Ostern auch rechnerisch alles durch. Insgesamt elf Mal in Folge durften die Münchner am Saisonende die Schale in die Luft stemmen.

In dieser Saison ist das anders: An der Tabellenspitze thront kurz vor dem Jahreswechsel nicht der FCB, sondern ein Klub, der sich bezüglich eines Titelgewinns bislang völlig unverdächtig verhalten hat: Bayer Leverkusen zeigt einen Fußball zum Dahinschmelzen und spielt die bislang beste Saison seiner Bundesligazugehörigkeit, hat immer noch keine Partie verloren und hat gute Chancen, den (oder die?) ersten Titel seit dem DFB-Pokal 1993 in die bislang recht spärlich besiedelte Vereinsvitrine zu stellen.

Stuttgart, Bayern und Leverkusen überzeugen in dieser Saison

Und dennoch ist das Topspiel an diesem Wochenende ein anderes: Wenn der FC Bayern am Sonntagabend um 19.30 Uhr den VfB Stuttgart empfängt, spielt da der Zweite gegen den Dritten. Auch der VfB scheint nach Jahren des Darbens wachgeküsst worden zu sein. Und dahinter lauert mit Leipzig noch ein weiteres Team in Schlagdistanz. Wer nun ins Feld führt, dass vergangene Saison auch spannend war – der hat zwar recht. Allerdings war diese Spannung vor allem dem Umstand geschuldet, dass der FC Bayern mehr durch die zweite Saisonhälfte wankte, sich immer wieder heftige Schnitzer erlaubte.

Das Niveau der Bundesliga ist diesmal deutlich höher: Das lässt sich an den treffsicheren Torjägern ablesen (Bayerns Harry Kane und Stuttgarts Serhou Guirassy wären mit ihrer jetzigen Trefferanzahl vergangenes Jahr Torschützenkönig geworden). Das belegt auch an die Fünf-Jahres-Wertung der Uefa: Hier steht die Bundesliga in der bisherigen Saison auf Platz eins, vor den Ligen aus Italien, Frankreich, Spanien und England. Die Belohnung: Der wiedererstarkten und spannenden Bundesliga winkt nun ein zusätzlicher, insgesamt fünfter Startplatz für die Fußball-Königsklasse.

