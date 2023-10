Die Liebe zum Fußball kann Bleart Murseli niemand nehmen

Bleart Murseli spielt begeistert Fußball. Als Siebenjähriger erkrankt er allerdings an einer unheilbaren Muskelschwäche. Seiner großen Leidenschaft ist er jetzt auf andere Art und Weise nahe.

Die Fußballbegeisterung von Bleart Murseli ist nahezu grenzenlos. Bis zum Alter von sieben Jahren ist der gebürtige Augsburger selbst dem Ball nachgejagt, dann machte sich eine seltene und bislang unheilbare Krankheit bemerkbar. Wegen der Muskeldystrophie fiel dem kleinen Bleart das Rennen immer schwerer, mittlerweile ist Murseli 22 Jahre und aufgrund des Krankheitsbildes zu 80 Prozent gehbehindert. "Wobei das im Alltag nur wenigen Leuten sofort auffallen wird", erzählt er, "auf geraden Strecken habe ich kaum Probleme. Offensichtlich wird es, wenn Treppen im Wege sind. Die kann ich ohne Hilfe nicht bewältigen."

Fußballspielen ist so für Bleart Murseli unmöglich. Natürlich gäbe es jetzt die Möglichkeit, zu Hause am Rechner zu "zocken", doch der junge Mann mit kosovarischen Wurzeln hat sich für einen anderen Weg entschieden. "Ich will dabei sein, mittendrin", verrät er, wobei sein Vater Gani dabei keine unwichtige Rolle spielte. Gani senior ist in der Augsburger Fußballszene kein Unbekannter, in den vergangenen Jahren war er bei der DJK West, Atdheu, und dem FC Alba aktiv – und Bleart war immer mit vor Ort.

Bleart Murseli: "Ich repräsentierte die Mannschaft, den Verein eben auf meine Art und Weise"

Als der Vater 2018 ins Trainergeschäft eingestiegen ist, hat sich aber doch etwas geändert. "In der Diedorfer Zeit wurde ich dann gefragt, ob ich nicht ein paar Aufgaben übernehmen möchte", so Bleart, der sofort Gefallen daran gefunden hat. "Ich repräsentierte die Mannschaft, den Verein eben auf meine Art und Weise", stellt der ausgebildete Kaufmann im Büromanagement fest und macht damit auch anderen Menschen mit Handicaps Mut. "Es macht Spaß, sich in Vereinen zu engagieren. Ich habe mich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt, war voll akzeptiert", so Murseli, der keine Berührungsängste kennt.

Und dieses Fazit beruht nicht nur auf den Erfahrungen mit dem TSV Diedorf II oder der "Zweiten" des TSV Neusäß, bei dem die Murselis ab 2020 tätig waren, sondern auch mit der aktuellen Station TSV Ustersbach. "Die Spieler haben sofort gesagt: Bleart, du gehörst zu uns. Wenn du mal Probleme hast, weil da Treppen sind, tragen wir dich. Das ist überhaupt kein Problem."

Murseli ist fester Bestandteil des Teams, obwohl er nicht auf dem Platz stehen kann

Solche Rückmeldungen helfen dem Augsburger, der mittlerweile bei der Agentur für Arbeit tätig ist, seine Fußballbegeisterung auf den Plätzen der Region auszuleben – und sich eben auf seine Art und Weise einzubringen. "Ich bin Teammanager und kümmere mich um viele kleine Dinge", so Bleart Murseli. Zu seinem Aufgabengebiet gehört beispielsweise Spielplus, das System des Verbandes, wo Aufstellungen erfasst werden, er pflegt die Daten im Amateurfußballportal FuPa.net, das in Schwaben von unserer Redaktion betrieben wird, oder ist im Bereich Social Media tätig, um seinen Verein auf Instagram zu präsentieren. Und so ist Murseli eben doch fester Bestandteil des Teams, obwohl er nicht auf dem Platz stehen kann. "Das gibt mir sehr viel und ich kann nur jedem empfehlen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Behinderungen spielen da überhaupt keine Rolle."