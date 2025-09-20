Die Pfeife aus dem Auswärtigen Amt

Einst waren Fußball-Schiedsrichter unnahbar und streng. Dann kam ein baumlanger Mann aus dem Rheinland, der mit durchgedrücktem Kreuz über den Platz schritt, oft lächelte und sogar mit den Spielern scherzte: Walter Eschweiler war der erste deutsche Schiedsrichter mit Star-Appeal. An diesem Samstag wird die „Diva mit der Pfeife“ 90 Jahre alt.

Einmal ging sein Bild sogar um die Welt, denn nichts Anderes geschieht im globalen Fernsehsport, wenn bei einer Fußball-WM ein Schiedsrichter mit einem Spieler zusammenprallt, zu Boden geht, nach einer Rolle rückwärts wieder aufsteht – Pfeife, Block und Karten einsammelt und nach kurzer Pause weitermacht. So war es am 18. Juni 1982 im spanischen Vigo, als Peru und Italien (1:1) zum WM-Gruppenspiel antraten. Am Mittelkreis kreuzten sich in der 20. Minute die Laufwege des Peruaners Jose Velasquez und des deutschen Referees, beide hatten nur Augen für den Ball – und stießen frontal aufeinander. „Mein erster Griff ging zu den Zähnen“, sagt Eschweiler.

Sogar Hans-Dietrich Genscher erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden

Er habe seine „Buchhaltung zusammengesucht“ und nach einer kurzen Unterbrechung die Partie fortgesetzt. Richtig rund wurde die Geschichte mit dem Anruf seines obersten Vorgesetzten in der Kabine. Ob das Telefon in der Pause oder nach dem Spiel klingelte – verbürgt ist, dass sich Außenminister Hans-Dietrich Genscher persönlich bei dem Beamten aus dem diplomatischen Dienst im Auswärtigen Amt nach dessen Befinden erkundigte. Eschweilers Antwort: „Zum angeborenen rheinischen Dickschädel gibt es keine weiteren Verschlechterungen.“

Es ist die Crux solcher besonderen Momente, dass sie den Blick auf die sportliche Lebensleistung verstellen. Eschweiler kann damit gut umgehen, aber gern hört er auch, wenn jemand an seine Schiedsrichterbilanz erinnert: Nach Lehrjahren in der Oberliga West und der Regionalliga West gab er sein Bundesliga-Debüt am 21. August 1966 in Dortmund, es folgten 154 Einsätze in der Eliteklasse bis 1984. Seine Maxime: „Ein Schiedsrichter muss sich taube Ohren zulegen und sich nicht zu wichtig nehmen.“

Dass Eschweiler als zweiter Bundesliga-Schiedsrichter nach Erreichen der Altersgrenze von 47 Jahren mit einer Sondergenehmigung eine Saison dranhängen durfte, ist ein Indiz für seine Klasse als „23. Mann“. Von 1971 bis 1984 leitete 89 Länderspiele, drei Europapokal-Finals und das DFB-Pokal-Endspiel 1976. 1974 wurde er als „Schiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet.

Doch sein besonderer Verdienst lässt sich nicht in einer Statistik ausdrücken. Eschweiler verlieh seinem Amt einen neuen Stil, weil er es mit einer Lockerheit ausübte, die bis in die 70er-Jahre hinein eine Seltenheit war. „Das wichtigste sind Ruhe, Menschlichkeit und eine entspannte Kommunikation“, beschrieb er seine Art der Spielleitung. „Das müssen wir aber noch mal üben. Soll ich Ihnen aufhelfen?“, sagte er zu Spielern, die ihm mit ihrer Fallkunst einen Pfiff entlocken wollten.

Walter Eschweiler entkrampfte charmant verbissene Situationen

Mit seiner Körpersprache und seinen Sprüchen entkrampfte Eschweiler manche kritische Situation. Trainern, die von der Bank aus gar zu heftig agierten, empfahl er: „Lassen Sie Ihre Jungs doch spielen – die hören sie sowieso nicht.“ Auf dem Weg in die Kabine gab er mit Blick auf einen am Rand des Platzverweises wandelnden Spieler dem Coach den Hinweis: „Den wechseln Sie besser aus – sonst bleibt der nicht mehr lange auf dem Platz.“

Unbestätigt ist eine Anekdote, die Eschweilers Sinn für Humor ungeachtet ihres Wahrheitsgehalts charakterisiert: Er verwarnte den weltberühmten Bayern-Star Franz Beckenbauer und fragte ihn nach dem Namen. So wuchsen der Bekanntheitsgrad und die Beliebtheit bei Spielern und Fans. Viele Profis nannten ihn augenzwinkernd „Die Pfeife aus dem Auswärtigen Amt“. Für andere, denen sein Auftreten manchmal etwas selbstgefällig erschien, war er „Die Diva mit der Pfeife“. Umso beliebter war er als Schiedsrichter von Prominentenabschiedsspielen und nannte stolz 13 Einsätze bei Abschiedsspielen großer Stars – von Pelé über Sepp Maier und Uwe Seeler bis Franz Beckenbauer.

Nach dem Ende seiner Laufbahn blieb Eschweiler ein Gesicht der Öffentlichkeit mit hoher TV-Präsenz: als Schiedsrichter in der Spielshow der Eurovision, in einem Werbespot für das Kaubonbon Maoam, in etlichen Talkshows und als Experte zu Schiedsrichterfragen. Auch in dieser Rolle blieb er sachlich und fair: „Wir hatten früher auch öfter mal einen Knick in der Optik…“

Inzwischen beschränkt sich seine öffentliche Rolle auf die des gerngesehenen Ehrengastes bei Galas und großen Spielen, zuletzt saß er beim Spiel um den Franz-Beckenbauer-Supercup.