Die schwäbische Meisterschaft in Futsal findet wieder statt

Plus Nach zweijähriger Pause soll im Futsal wieder um die schwäbische Meisterschaft gekämpft werden. Doch im Vorfeld gibt es auch in diesem Jahr wieder reichlich Unwägbarkeiten.

Die Vorrunde ist in vielen Amateurligen bereits abgeschlossen, die Winterpause in Sicht – und da wartet traditionell der Hallenfußball. Oder besser gesagt, die schwäbische Meisterschaft im Futsal, die zuletzt aufgrund der Pandemie zweimal ersatzlos gestrichen worden war. „Wir wollen wieder angreifen“, kündigt Matthias Lingg an, der neue Bezirksspielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) und damit Chef der Titelkämpfe, die zwischen Nördlingen und Oberstdorf ausgetragen werden sollen. Der Termin für die Bezirksmeisterschaft steht schon fest, am 7. Januar 2023 soll der Titelträger in der Günzburger Rebayhalle ermittelt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

