Die Sensation aus dem Fischerdorf: Mjällby AIF ist schwedischer Meister

Im schwedischen Fußball hat sich eine der größten Sensationen der jüngeren Sporthistorie zugetragen: Das nur 1379 Einwohner zählende Fischerdorf Mjällby darf sich ab sofort damit rühmen, erstmals den Fußball-Meister des Landes zu stellen. Mit einem 2:0 beim IFK Göteborg am Montagabend machte die Mannschaft drei Spieltage vor Schluss alles klar und krönte damit einen beispiellosen Aufstieg.

Denn am Ende des Jahres 2016 wäre Mjällby beinahe noch in die Viertklassigkeit abgestürzt. Der Abstieg und damit die drohende Insolvenz wurden vermieden – und danach ging es nur noch bergauf, vor sechs Jahren erfolgte der Aufstieg in die Allsvenskan, die erste schwedische Liga. Ein Investor steckt nicht hinter dem Märchen: Wie in Deutschland gilt in dem skandinavischen Land die 50+1-Regel, wonach kein Investor die Überhand innerhalb eines Vereins bekommen darf – das macht schwedische Klubs weit weniger interessant für Geldgeber.

Die Mentalität der Fischer ist Vorbild für Mjällby

Stattdessen wird in Mjällby seriös gewirtschaftet. Der 36-jährige Manager Jacob Lennartsson, beim Fast-Absturz 2016 noch Jugendleiter, sagte dem Kicker, dass man sich die Mentalität der Fischer zum Vorbild genommen habe: „Sie gehen morgens raus und nehmen ihr Boot. Wenn es kaputt ist, reparieren sie es mit ihren eigenen Händen.“ Auch der Zusammenhalt ist ein Faktor. Acht Spieler wohnen zusammen in einem Mehrfamilienhaus. Im Sommer 2026 startet für Mjällby das nächste Abenteuer: Die Qualifikation für die Champions League steht an.