Ein Kreuzbandriss zum Rekord: Felix Brychs Frust bei der Bestmarke

Der 48-Jährige stellt den Rekord für die meisten Bundesliga-Spiele ein – und reißt sich dabei das Kreuzband. Es ist nicht die einzige kuriose Schiri-Verletzung.

Felix Brych hatte es im Vorfeld seines Rekordspiels auf den Punkt gebracht. In einer Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes wurde der 48-Jährige wie folgt zitiert: "Weil wir Schiris nie wirklich etwas gewinnen können, definieren wir uns eben über solche Rekorde." Mit "solche Rekorde" war in Brychs Fall eigentlich DER Rekord gemeint: Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart war die 344. Bundesliga-Partie, die der Unparteiische leitete – damit zog er gleich mit dem bisherigen alleinigen Rekordhalter Wolfgang Stark. Seit Samstagabend steht zwar fest: Brych hat den Rekord. Zugleich ist aber auch etwas anderes klar: Es wird für längere Zeit das letzte Mal gewesen sein, dass er auf einem Fußball-Rasen stand. Bei einem Angriff der Frankfurter war er weggeknickt, musste behandelt und ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab Gewissheit: Brych hat sich das Kreuzband gerissen und fällt etwa ein halbes Jahr aus.

Der Münchner nahm's pragmatisch: "Jetzt stehe ich hier und habe den Rekord. Das freut mich. Andererseits bin ich auch down." Es dürfte für Brych ein schwacher Trost sein, aber er ist nicht der erste Schiedsrichter, der sich in Ausübung seiner Aufgabe verletzt hat. Vor vier Jahren musste sein Kollege Tobias Welz beim Spiel des BVB gegen Wolfsburg mit Wadenproblemen runter und die Leitung an den Vierten Offiziellen abgeben. Im April dieses Jahres stand das Drittligaspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Meppen sogar vor dem Abbruch, weil der Linienrichter Timon Schulz umgeknickt war. Das Problem: In dieser Spielklasse gibt es – anders als in den ersten beiden Spielklassen – keinen Vierten Offiziellen. Welch ein Glück, dass Oberliga-Schiedsrichter Jannis Jäschke zufällig im Stadion war. Auf einen Hinweis des Stadionsprechers, ob im Stadion ein Arzt..., Pardon: Schiedsrichter anwesend ist, meldete sich Jäschke. Der kam als Zuschauer und ging als Drittliga-Schiri, auch nicht schlecht.

In einem Bayernligaspiel verletzte sich ein Schiedsrichter kürzlich am Headset

Die vielleicht kurioseste Verletzung trug sich aber vor rund zwei Wochen in der Bayernliga beim Spiel zwischen Schwaben Augsburg und Garching zu: Bei einem der Schiedsrichter-Assistenten hatte sich bei seinem Headset ein Kopfhörer im Ohr verklemmt. Für den Unparteiischen war das Spiel zur Pause vorbei, er musste ins Krankenhaus gebracht werden. An dieser Stelle deswegen nochmals: Gute Besserung an alle derzeit verletzten Regelhüter. Vor allem eben an jene, die sich bei der Ausübung ihrer Pflicht ein Aua geholt haben. Ein kleines Zuckerl hat die Aktion für Brych: Bis zu seinem nächsten Einsatz dauert es wohl etwas, der wird aber dann den alleinigen Rekord bedeuten. Und schiefgehen kann da eigentlich nichts mehr, die Nummer mit dem Pech scheint seit Samstag doch ausgereizt zu sein.

