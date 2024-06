England - Slowenien heute bei der EM 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Bei der EM 2024 treffen England und Slowenien heute, am dritten Spieltag der Gruppe C, aufeinander. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Anstoß und Übertragung.

Im Rahmen der UEFA EURO 2024 spielen heute England und Slowenien in der Gruppenphase des Turniers gegeneinander. Bisher konnte England in Gruppe C gegen Serbien siegen, doch das Spiel gegen Dänemark endete mit einem Unentschieden. Die Fans sind unzufrieden und pfiffen die englische Nationalmannschaft im Spiel gegen Dänemark sogar aus. Währenddessen hat Slowenien bislang noch keinen Sieg auf dem Konto, da die Spiele gegen Serbien und Dänemark jeweils mit 1:1 endeten. Auf dem Papier sind die Engländer den Slowenen in allen Bereichen überlegen, hatten bisher im Turnier aber Probleme damit ihre Stärken abzurufen. Für den Gruppensieg muss England gewinnen.

Alle Informationen rund um Termin, Anstoß und Übertragung des Spiels zwischen England und Slowenien finden Sie hier. Außerdem können Sie hier auch auf unseren Live-Ticker zugreifen.

England – Slowenien bei der EM 2024: Termin und Anstoß des Spiels

Laut dem Spielplan der Europameisterschaft ist das Spiel England gegen Slowenien für heute, den 25. Juni 2024, geplant. Der Anstoß soll pünktlich um 21 Uhr stattfinden. Gespielt wird in der Kölner Arena, die eine der zehn Stadien ist, die bei der Heim-EM als Spielstätten dienen.

England gegen Slowenien heute live im TV und Stream: Übertragung der Gruppenphase der EM 2024

Der ARD und das ZDF berichten ausführlich über die UEFA EURO 2024. Die beiden Sender übertragen 34 der 51 EM-Spiele live, da sie von der Telekom und dessen Streaminganbieter, MagentaTV, gemeinsam mit dem Sender RTL Teillizenzen erwerben konnten. Darüber hinaus sind in den Mediatheken von ARD und ZDF alle 51 EM-Spiele in Form von Zusammenfassungen verfügbar. Wenn Sie aber doch lieber alle Spiele der EM 2024 sehen wollen, brauchen Sie ein Abo für den Dienst der Telekom. Dieser kostet 10 Euro im Monat.

Für alle, die auf eine Free-TV-Übertragung des heutigen Spiels zwischen England und Slowenien hoffen, haben wir gute Neuigkeiten. Das ZDF wird nämlich die Begegnung live im Free-TV übertragen. Alternativ ist auch ein Stream auf der Mediathek des Senders geboten. Hier finden Sie die Infos zum Spiel England gegen Slowenien und dessen Übertragung in einer Übersicht:

Spiel : England – Slowenien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe C

– , EM 2024, Gruppe C Datum: am Dienstag, dem 25. Juni 2024

am Dienstag, dem 25. Juni 2024 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Rheinenergiestadion, Köln

Rheinenergiestadion, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream: ZDF , Magenta-TV

EM 2024: England gegen Slowenien heute im Live-Ticker – Highlights, Tore und Aufstellung

Für alle, die keine Tickets für die EM 2024 ergattern konnten und es am Dienstag nicht vor den Fernseher schaffen, haben wir eine Alternative: unser Live-Center zur EM. Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu den laufenden Spielen und deren Highlights sowie den vollständigen Spielplan. Darüber hinaus finden Sie hier auch Details zu den Aufstellungen der EM-Teilnehmer, darunter auch die der deutschen Nationalmannschaft, kurz vor den jeweiligen Spielen.

England gegen Slowenien heute bei der EM 2024: Die Bilanz der beiden Mannschaften

In der Vergangenheit haben die beiden Mannschaften sechsmal gegeneinander gespielt. Fünf dieser Begegnungen gewann die englische Nationalmannschaft, während ein weiteres Spiel mit einem Unentschieden endete. Auch wenn das englische Team es nicht schafft, bisher bei der EM ihr gesamtes Potential auszuschöpfen, gehen die "Three Lions" dennoch als klarer Favorit ins Spiel.