Geschenktes EM-Ticket für Ungarn

Ungarn kann ohne zu spielen die Qualifikation für die Fußball-EM schaffen, weil Gastgeber Bulgarien gleich mit mehreren Problemen kämpft.

Die Fußball-Fans weltweit werden in diesen Tagen erwartungsfroh ihre Mails checken. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht doch bei der Ticket-Lotterie der Uefa einen Gewinn zu ziehen. Nach dem Ende der ersten Verkaufsphase im Oktober sollten bis zum Dienstag die Bestätigungen für die Karten für die Fußball-EM 2024 verschickt werden. Der Haken an der Sache: Für die 1,2 Millionen Eintrittskarten gingen über 20 Millionen Anfragen aus aller Welt ein. Kleiner Trost - es folgen noch weitere Glücksspielrunden.

Ganz ohne den Finger krumm zu machen oder die Beine zu bewegen, könnten die Ungarn ans Ziel gelangen. Ausnahmsweise hat Regierungschef Viktor Urban seine Finger nicht in dem europäischen Spiel. Das an diesem Donnerstag geplante EM-Qualifikationsspiel der bulgarischen Nationalmannschaft gegen Ungarn steht vor der Absage. Die Stadt Plowdiw könne das derzeit noch im Umbau befindliche Stadion nicht für das Spiel in der Gruppe G freigeben, sagte Bürgermeister Kostadin Dimitrow vor kurzem. "Es kann nicht stattfinden, weil sonst Gefahr für Menschenleben bestünde", erklärte er. Aktuelle Foto-Aufnahmen belegen, dass die Bauarbeiter die Dächer über den Tribünen montieren.

Eine Kapitulation vor den Hooligans

Eine Absage des Qualifikationsspiels würde bedeuten, dass es als 3:0-Sieg für Ungarn gewertet würde. Damit hätten die Magyaren im Gegensatz zu Millionen Fans weltweit ein Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland sicher. Bulgarien hat als abgeschlagener Tabellenletzter sportlich keine EM-Chance mehr. Dem bulgarischen Verband jedoch droht im Fall einer Absage Ungemach. Die europäische Fußball-Union Uefa könnte Bulgarien für viele Jahre aus allen internationalen Bewerben ausschließen. Bleibt die Frage, ob das Land nur über ein einziges Stadion verfügt, das internationalen Ansprüchen genügt. Was ist mit der Hauptstadt, die mit Lewski, Lokomotive, ZSKA und Slawia Sofia gleich vier große Klubs besitzt? Die Antwort kommt einer Kapitulation vor den Hooligans gleich. Eine Austragung in der Hauptstadt war bereits früher ausgeschlossen worden, weil sich die Polizei nicht in der Lage sah, die Spielstätte gegen gewalttätige bulgarische Fans zu schützen.





