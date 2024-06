Kunst statt Kommerz: Tschutti Heftli sind Fußball-Wundertüten aus der Schweiz

Das Projekt "Tschutti Heftli" gibt Fußball-Sammelsticker der anderen Art heraus: Was dahinter steckt und warum die Macher erstmals auf Geldgeber zugehen mussten.

Auf dem Sammelbild neben Julian Nagelsmann hängen Lebkuchenherzen, seine Spieler wie Ilkay Gündogan jubeln neben Jahrmarkt-Lampen. Die portugiesische Mannschaft besteht aus vielen roten und grünen Luftballons, die zwischen Wolken schweben. Die Engländer scheinen alle um mindestens 30 Jahre gealtert zu sein, die Tschechen sind als Rennpferde dargestellt, die Franzosen sind Blumenvasen. Das wirkt alles recht wundersam, ist aber das Konzept des Projekts "Tschutti Heftli".

Seit 2008 geben die Macher, die größtenteils aus der Luzerner Kunst- und Designszene kommen, zu Welt- und Europameisterschaften im Fußball ein eigenes Sammelheft heraus – zuerst nur in der Schweizer Heimat, bald darauf auch in Österreich und Deutschland. In diesem Jahr zieren die speziellen Bilder auch unsere EM-Beilage, wie Sie bei der Lektüre dieses Heftes sicherlich schon bemerkt haben.

Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan ist bei den "Tschutti Heftli" im Airbrush-Stil dargestellt. Foto: Tschutti Heftli

Die Tschutti Heftli sind eine Gegenbewegung zum Kommerz

Das Konzept: Die Tschutti Heftli – der Name leitet sich vom schwyzerdütschen Wort "tschutten" für "kicken" ab – sollen eine Gegenbewegung zur Kommerzialisierung des Fußballs sein. Statt um Geld, geht es um die Förderung von Kunst und Kultur. Denn, so eine zentrale Passage im Manifest, das sich die Organisatoren gegeben haben: "Fußball schafft Kultur." Dass es die Tschuttis überhaupt gibt, liegt an dem Organisationskomitee der Europameisterschaft 2008, die damals in Österreich und der Schweiz stattfand. Es strich vor Turnierbeginn kurzerhand das kulturelle Rahmenprogramm in der Schweiz. Mit den ungewöhnlichen Sammelbildern sollte ein Zeichen dagegen gesetzt werden.

Im Detail sieht es so aus, dass jede der mittlerweile 24 Mannschaften von einem anderen Illustrator auf spezielle Weise portraitiert wird. Silvan Glanzmann, einer der Initiatoren und einer von drei Vorständen des mittlerweile gegründeten Vereins, erklärt das Konzept so: "Um die Künstler für die aktuelle Ausgabe zu finden, haben wir dazu aufgefordert, uns ein Portrait des norwegischen Stürmers Erling Haaland zuzusenden." Das Resultat: 155 Einsendungen aus 13 Ländern, zusätzlich 38 Einsendungen im separaten U13-Wettbewerb. Aus diesen Bildern wählte eine Jury aus professionellen Illustratoren die 24 Teilnehmer am diesjährigen Album aus, über das Abfragen von persönlichen Vorlieben wurden die Mannschaften verteilt – am besten sollte jeder auch das Team erhalten, zu dem er oder sie den höchsten Bezug hat. "Das ist uns auch ungeheuer wichtig, den Kontakt zu den Künstlern zu haben." Am Ende sollen statt normalen Portraits, grimmig dreinblickender Fußballer kleine Kunstwerke ins Heft eingeklebt werden.

Englands Declan Rice scheint wie seine Mitspieler um drei Jahrzehnte gealtert zu sein. Foto: Tschutti Heftli

Für die Fußball-EM 2024 mussten die Tschutti-Heftli-Macher an Geldgeber kommen

Ein kommerzieller Hintergrund war nie angedacht, denn, so Glanzmann: "Wir wollten nie ins selbe Fahrwasser wie Panini oder Topps kommen." Mit dem Tschutti Heftli soll niemanden reich werden. Die Einnahmen versteht der Verein als Mittel zum Zweck. In diesem Jahr war es aber erstmals so, dass Geldgeber nötig waren. Corona und die nachhaltige, dafür aber teurere Produktion des letzten Albums zur EM der Frauen hatten die Rücklagen des Vereins dahinschmelzen lassen. Glanzmann erinnert sich: "Das ging alles an die Reserven. Und wir haben Fixkosten. Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem wir uns fragen mussten: Was machen wir jetzt?" Ein Kredit hätte die nicht-kommerzielle Basis des Projekts ad absurdum geführt. Stattdessen gingen Glanzmann und Co auf die Suche nach Geldgebern einer anderen Kategorie: "Wir haben Stiftungen angefragt und drei gefunden, die bereit waren, uns zu finanzieren. Zusätzlich haben wir unsere Community eingebunden."

Wer sich einbringen wollte, konnte entweder T-Shirts kaufen oder seinen Platz auf einem der 400 Sticker kaufen – eine Analogie zu den Rückennummern im Fußball. Allerdings mit dem Zusatz: Welcher Kicker welche Sticker- und damit Rückennummer bekommen sollte, war bis zur Veröffentlichung nicht klar. Deswegen finden sich auf der Rückseite der Aufkleber nun die Namen von Firmen, Vereinen oder Privatpersonen. So prangt auf dem Sticker von Joshua Kimmich der Name Mauro Lustrinellis, des Trainers des FC Thuns. Beim Schweizer Nationalcoach Hakan Yakin ist Terrre des hommes Schweiz vertreten, während dessen Außenverteidiger, der Mainzer Silvan Widmer, von der Familie Holch aus Stuttgart gesponsert wurde. "Der FC Winterthur hat sogar eine Spendenaktion für uns veranstaltet", erinnert sich Glanzmann. Gleich auf einer ganzen Reihe Stickern ist folglich der Schweizer Erstligist zu sehen. Bei der Vernissage zum Start des neunten Sammelhefts in Luzern feierten die Macher die Veröffentlichung und luden dazu alle Illustratoren ein – bis auf einen iranischen Designer, der kein Visum bekam, folgten alle der Einladung. Eine weitere Ausstellung findet am 13. Juni in Hamburg statt.

Was Glanzmann vom fertigen Werk hält? "Ich finde die Vielfalt toll. Und wir hatten, ehrlich gesagt, befürchtet, dass uns in Zeiten von künstlicher Intelligenz viele KI-basierte Bilder erreichen. Die Wahrheit war: Wir haben praktisch keine Arbeiten erhalten, an denen KI beteiligt war." Zu seinen persönlichen Favoriten gehört neben dem Schweizer Team, das in Jubelgesten dargestellt wurde, auch die deutsche Mannschaft. "Die ist in dem Airbrush-Stil gehalten, wie man ihn auch von den Fahrgeschäften auf der Kirmes sieht." Warum sich der Illustrator Benne Bockshecker für dieses Design entschieden hat? Glanzmann hat da auch nur eine Vermutung und sagt mit einem Schmunzeln: "Vielleicht soll damit das Auf und Ab dargestellt werden, das die deutsche Mannschaft in den vergangenen Jahren erlebt hat."

Kontakt und Termine: Aktuell werden die Tschutti Heftli vor allem in der Schweiz und Österreich vertrieben, in Deutschland sind Heft und Sticker am leichtesten über den Online-Shop von 11 Freunde zu beziehen. Wer sich dafür interessiert, die Sticker verkaufen zu wollen, findet unter www.tschuttiheft.li/verkaufsstellen ein Kontaktformular. Wer sich die Sticker in Großformaten im Rahmen einer Vernissage ansehen will, hat dazu in Luzern im Neubad Sääli (Ausstellung von 4. Juni bis 7. Juli) und in Hamburg in der Galerie Gudberg Nerger (Ausstellung von 13. Juni bis 19. Juli) Gelegenheit dazu.

