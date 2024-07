Niederlande - Türkei im Viertelfinale der EM 2024: Übertragung im Free-TV und Stream

Nach einer durchwachsenen Gruppenphase haben es die Niederlande nur auf den dritten Platz in Gruppe D geschafft. Überraschender Gruppensieger wurde das Team aus Österreich - im Achtelfinale sind die Jungs von Trainer Ralf Rangnick jedoch an der Türkei gescheitert. Die Niederländer schienen dagegen in der K.o.-Runde des Turniers erst so richtig in Fahrt zu kommen, wie sie mit dem 3:0-Sieg gegen Rumänien bewiesen haben. Die rumänische Nationalmannschaft hatte der Elftal kaum etwas entgegenzusetzen und konnte nicht an den Erfolg der Gruppenphase anknüpfen.

Für die Türkei endete die Vorrunde auf Rang 2 in Gruppe F. Mit zwei Siegen reihte sich die Mannschaft von Trainer Vincenzo Montella hinter Portugal ein und kickte im Achtelfinale wie erwähnt die Österreicher aus dem Turnier. Am Ende war es eine Glanzparade von Torhüter Mert Günok, die den Ausgleich verhinderte und damit den Einzug ins Viertelfinale sicher machte.

Wann findet das Viertelfinale zwischen der Niederlande und der Türkei statt? Wo wird die Partie ausgetragen und wie läuft die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum letzten Viertelfinale der EM 2024 haben wir hier für Sie.

Niederlande - Türkei im EM-Viertelfinale 2024: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 treffen die Niederlande und die Türkei am 6. Juli 2024 aufeinander. Der Anpfiff zum Viertelfinale erfolgt um 21 Uhr im Olympiastadion Berlin. Im Gegensatz zu vielen anderen der insgesamt zehn EM-Spielorte musste das Hauptstadt-Stadion nicht für die EM 2024 umbenannt werden. Während des Turniers sind Sponsorennamen nämlich verboten, weshalb die Red Bull Arena etwa schlicht „Leipzig Stadium“ heißt.

Niederlande gegen die Türkei live im TV und Stream: Übertragung des EM-Viertelfinales 2024

Für die Übertragung der EM 2024 im Free-TV sind ARD, RTL und ZDF zuständig. Die drei Sender haben Sublizenzen von MagentaTV erworben und können so fast alle Spiele des Turniers im Free-TV zeigen. Die Telekom hatte für ihren Pay-TV und Streaming-Dienst nämlich die Rechte zur Übertragung der EM in Deutschland gekauft. Nach Exklusivspielen in der Vorrunde und im Achtelfinale gibt es von nun aber ausnahmslos alle Spiele neben der Übertragung bei MagentaTV auch im Free-TV zu sehen. Für das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei ist RTL+ zuständig. Der Privatsender zeigt das Spiel im Free-TV bei RTL und zeitgleich im kostenpflichtigen Stream bei RTL+.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zum Viertelfinale auf einen Blick:

Spiel: Niederlande - Türkei, Viertelfinale der EM 2024

Datum: 6. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Stream: RTL+ , MagentaTV

EM 2024 Viertelfinale: Niederlande - Türkei im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sie können das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei zwar kostenlos bei RTL verfolgen, trotzdem haben wir hier eine Alternative für Sie: unser Live-Center zur EM 2024. Hier können Sie das Spiel live verfolgen und verpassen keine Highlights, Tore oder Auswechslungen. Kurz vor Beginn der Partie finden Sie hier auch die Aufstellungen der beiden Nationalteams.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Niederlande vs. Türkei im Viertelfinale der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die Niederlande und die Türkei bisher 14 Mal auf dem Rasen gegenüber. Von den letzten drei Begegnungen gingen zwei an die Türkei und einen Sieg können die Niederländer verbuchen. Insgesamt hat jedoch Oranje mit sechs Siegen die Nase vorn. Viermal trennten sich die Mannschaften unentschieden und vier Siege konnte das türkische Nationalteam verbuchen. Im Viertelfinale am Samstag werden die Niederländer als Favoriten gehandelt.