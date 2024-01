Fußball-EM 2024

27.01.2024

So beeinflussen die EM-Spiele die Hotel-Preise in München und Augsburg

So wurde die Allianz Arena – die während des Turniers München Fußball Arena heißen wird – während der Spiele bei der EM 2021 beleuchtet. 2024 finden hier sechs EM-Spiele statt.

Plus Zur Fußball-EM 2024 kommen Tausende Fans nach Deutschland. Wir haben uns angeschaut, wie stark an Spieltagen die Hotelpreise in München und Augsburg steigen.

Von Jakob Stadler

Die Europameisterschaft findet im Sommer in Deutschland statt – auch in München werden sechs Partien ausgetragen: das Eröffnungsspiel am 14. Juni, drei weitere Gruppenspiele, ein Achtelfinale sowie ein Halbfinale. Zu allen Parteien werden Tausende Zuschauer erwartet – aus ganz Deutschland und aus anderen europäischen Ländern werden Menschen extra für die Spiele anreisen.

Das macht sich bereits bemerkbar, wenn man einen Blick auf die Hotelpreise wirft: So liegt der Durchschnittspreis für ein Hotelzimmer für zwei Personen in München am Abend des Eröffnungsspiels bereits jetzt, rund fünf Monate im Voraus, bei mehr als 450 Euro. Das hat unsere Auswertung der auf Booking.com gelisteten Angebote ergeben. Am 15. Juni, dem Tag nach dem Eröffnungsspiel, liegt der Durchschnittspreis hingegen nur noch bei knapp unter 220 Euro.

