Fußball-EM: Darum gibt es kein Spiel um Platz drei

Während sich die Fußballwelt auf das bevorstehende Finale der Uefa-Frauen-Fußball Europameisterschaft vorbereitet, flammt eine altbekannte Debatte auf: Sollte es bei der Frauen-EM ein Spiel um den dritten Platz geben?

Im Gegensatz zu vielen anderen großen Turnieren – wie etwa der Fifa-Frauen beziehungsweise Männer-Weltmeisterschaft –verzichtet die Uefa bei der Ausrichtung von Europameisterschaften jeweils auf ein sogenanntes „kleines Finale“. Die beiden unterlegenen Halbfinalisten verabschieden sich kommentarlos aus dem Turnier, ohne ein letztes abschließendes Platzierungsspiel zu bestreiten. Für die deutsche Mannschaft ist das Turnier nach der Niederlage im Halbfinale gegen Spanien somit beendet. Doch ist das noch zeitgemäß?

Pro: Mehr Sichtbarkeit, Mehr Fußball

Befürworterinnen und Befürworter eines Spiels um Platz drei verweisen auf den sportlichen und medialen Mehrwert. Ein weiteres Spiel bietet den Spielerinnen eine weitere Bühne sich zu beweisen und für die Fans der Nationen eine zusätzliche Möglichkeit bei vermeintlich niedrigerem Ticketandrang ihre Nationalspielerinnen und Nationalspieler zu sehen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das Argument schlagkräftig: Mehr Spiele bedeuten mehr TV-Zeit, mehr Werbeeinnahmen und mehr Möglichkeiten, den Frauenfußball sichtbar zu machen. Gerade bei einem Turnier, das zunehmend professioneller und populärer wird, sei das ein logischer Schritt.

Contra: Emotionale Leere und Verletzungsgefahr

Auf der anderen Seite steht die Meinung, dass ein Spiel um den dritten Platz sportlich wenig Bedeutung hat. „Das Spiel galt nicht als attraktiv und ist seitdem nicht mehr Teil der Euro“, so ließ ein Sprecher der Uefa zum Zeitpunkt der Europameisterschaft der Männer verlauten. Bei den Frauen war das Spiel um Platz drei bis zum Jahr 1993 noch Teil der Europameisterschaft. Bei den Männern wurde bis 1984 der dritte Platz ausgespielt. Arjen Robben beispielsweise äußerte sich bei der Weltmeisterschaft 2014 folgendermaßen zur Partie um den letzten Podiumsplatz: „Nur der Titel zählt. Der dritte Platz kann mir gestohlen bleiben.“ Zur Einordnung erwähnenswert, dass zum Zeitpunkt seiner Aussage der Frust der Halbfinalniederlage erst in einem tragischen Elfmeterschießen gegen die Argentinier noch tief saß. Auch das Verletzungsrisiko wird häufig in die Debatte miteinbezogen. Nach einem langen Turnier noch ein zusätzliches Spiel zu absolvieren: Für viele erscheint das unnötig. Hinzu kommt: Ein dritter Platz bei der Europameisterschaft bringt keine Medaille, keinen Pokal und oft nicht einmal viel mediale Aufmerksamkeit.

Ein Spiel um Platz drei bei der Frauen Europameisterschaft ist keine zwingende Notwendigkeit, aber eine Chance. Für kleinere Nationen, für Fans, für mehr Sichtbarkeit. Ob die Uefa sie ergreift, bleibt offen.