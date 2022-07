Die Austragungsorte und Stadien der Fußball-EM der Frauen 2022

In welchen Stadien wird das Turnier der Frauen-Europameisterschaft in England 2022 ausgetragen? Alle Infos zu Austragungsorten und Arenen bei der EM 2022.

Austragungsorte & Stadien der Fußball-EM der Frauen 2022: Die 2021 geplante Fußball-EM der Frauen findet zwischen dem 6. Juli und dem 31. Juli 2022 in England statt. Insgesamt treten 16 Teams in verschiedenen Arenen Großbritanniens gegeneinander an. Fußballfans erfahren hier, in welchen Stadien und Spielorten die Frauen-Fußball-EM ausgetragen wird.

Spielorte und Stadien der Fußball-EM der Frauen 2022 in England

Die Frauenfußball-EM 2022, auch Frauen-EURO 2021, wird alle vier Jahre in verschiedenen Ländern ausgetragen. Die letzte Frauen-EM wurde im Jahr 2017 veranstaltet, die Europameisterschaft der Frauen fiel somit auf das Jahr 2021. Wegen der Pandemie waren jedoch die Fußball-EM der Männer und die Olympiade in das Jahr 2021 verlegt worden – und um der Fußball-EM der Frauen medial und in der Öffentlichkeit nicht die Aufmerksamkeit zu stehlen, wurde diese ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben. Ein Jahr später, im Jahr 2022, ist es so weit: 16 Frauenfußball-Teams spielen um den Titel der Europameisterin 2022. Doch in welchen Stadien werden die Turniere im Spielplan der Fußball-EM der Frauen 2022 veranstaltet? Hier erfahren Sie die Antwort.

Spielorte und Stadien: Frauenfußball-EM 2022

In welchem Ort und in welchen Stadien finden die Spiele der Frauen-EURO im Jahr 2022 statt? Alle Infos zu Plätzen und den jeweiligen Spielen in den Stadien finden Sie in folgender Tabelle:

Spielort Stadium Plätze Spiele London Wembley-Stadion 90 000 Finale Manchester Old Trafford 74 000 Eröffnungsspiel Sheffield Bramall Lane 32 702 1 Halbfinale, 1 Viertelfinale, 2 Gruppenspiele Southampton St. Mary's 32 505 3 Gruppenspiele Brighton & Hove Brighton Community Stadion 30 750 1 Viertelfinale, 2 Gruppenspiele Milton Keynes Stadium MK 30 500 1 Halbfinale, 3 Gruppenspiele Brentford Brentford Community Stadium 17 250 1 Viertelfinale, 3 Gruppenspiele Rotherham New York Stadium 12 021 1 Viertelfinale, 3 Gruppenspiele Leigh Leigh Sports Village 12 000 1 Viertelfinale, 3 Gruppenspiele Manchester Manchester City Academy Stadium 7 000 3 Gruppenspiele

Video: SID

Fußball-EM der Frauen 2022: Infos und Wissenswertes über die Stadien

Die Spiele der Europameisterschaft der Frauen 2022 wurden von der UEFA möglichst gleichmäßig auf zehn verschiedene Stadien in unterschiedlichen Orten in England verteilt. Wie in der oben angeführten Tabelle zu erkennen, gibt es aber Ausnahmen. Die zur Verfügung stehenden Plätze in den jeweiligen Arenen können stark variieren. Weitere Hintergrundinformationen dazu erfahren Sie hier.

Das Wembley-Stadion in London kann mit 90.000 Plätzen die meisten Zuschauer der Frauenfußball-EM 2022 aufnehmen. Aufgrund der hohen Kapazität wird hier auch das finale Spiel der Frauenfußball-EM 2022 ausgetragen. Leidenschaftliche Fußballfans kennen das Stadion. Im Wembley Stadion trafen im Endspiel der Champions League 2013 Borussia Dortmund und der FC Bayern München aufeinander, der FC Bayern trug letztendlich mit 1:2 den Sieg davon. Doch der Ruhm dieses Stadiums reicht weiter zurück. Noch im alten Wembley-Stadion fiel während der WM 1996 das berühmte Tor im Finale Deutschland gegen England.

Eine weitere Besonderheit in Sachen Größe ist das Manchester City Academy Stadium, welches mit nur 7.000 Plätzen das weitaus kleinste Stadion in der Frauen-EURO 2022 ist. Das Stadion mit der geringen Zuschauer-Kapazität wird eigentlich dazu genutzt, die aufkommenden Sterne des Fußball-Himmels an das Spiel vor Publikum zu gewöhnen. Während der Fußball-EM der Frauen ist das City Academy Stadium in Manchester nun drei dort geplanter Gruppenspiele würdig.

Lesen Sie dazu auch

Die Spielorte der Frauen-Europameisterschaft 2022 im Überblick

Mit rund 8,9 Millionen Einwohnern ist die Hauptstadt von England der würdige Austragungsort des finalen Spiels der Fußball-EM der Frauen 2022. London hat neben dem beeindruckenden Wembley-Stadion bekanntermaßen mehr zu bieten. Interessant für Fußballfans sind beispielsweise Touren durch die vier anderen Fußballarenen in London oder das Kennenlernen anderer Sportarten, wie beispielsweise Rugby.

Die Stadt Leigh besitzt die zweitkleinste Arena der diesjährigen Fußball-EM der Frauen 2022. Mit seiner Einwohnerzahl ist Leigh, 43.000 Einwohnern, der wohl kleinste Austragungsort der diesjährigen Frauenfußball-EM 2022. Die Stadt besitzt ihren eigenen Charme und trägt vier Spiele der Frauen-Europameisterschaft aus.

Gastgeber und Sieger der Frauen-Europameisterschaften

Im Juli 2022 findet in Großbritannien die dreizehnte Europameisterschaft der Frauen statt. England ist dabei zum zweiten Mal der Gastgeber der Frauen-EURO 2022. Die letzte Frauenfußball-EM wurde im Jahr 2017 in den Niederlanden ausgetragen, dessen Nationalteam auch das Finale mit 4:2 gegen Dänemark gewann.

2013 wurde die Fußball-EM der Frauen in Schweden abgehalten. Dem deutschen Team gelang es in dieser Europameisterschaft zum sechsten Mal in Folge den Sieg zu erringen. Während das deutsche Frauenfußball-Team also auch in den fünf vorherigen Europameisterschaften der Frauen gewannen, variierten die Gastgeberländer. Im Jahr 2009 war Finnland der Gastgeber der Frauenfußball-EURO. Die Europameisterschaft 2005 wurde erstmals von Großbritannien ausgerichtet. Vier Jahre zuvor durfte sich Deutschland als Gastgeber und Sieger der Fußball-EM der Frauen rühmen.

Infos zur: Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV oder Stream.