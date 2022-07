So sehen Sie die Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV oder Stream

Welches Team entscheidet die Frauen-EM 2022 für sich? Wie Sie Finale, Endrundenspiele und Gruppenphase live im Fernsehen und online verfolgen können, erfahren Sie hier.

Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2022 im Free-TV und Live-Stream: Zwischen dem 6. und dem 31. Juli 2022 findet in England die Frauenfußball-EM 2022 statt. Die 16 besten Frauen-Nationalmannschaften Europas treten bei der EM gegeneinander an. Hier erfahren Sie, wer die Senderechte hält. Übertragen ARD, ZDF oder Eurosport die Fußball-Europameisterschaft der Frauen live im Free-TV? Welche Partien senden DAZN und JOYN+? Welche Spiele werden kostenlos im Live-Stream gezeigt?

Übertragung der Frauenfußball-EM 2022 im Free-TV

Wann und wo sind die Spiele der Fußball-EM der Frauen 2022 im Free-TV und Live-Stream zu sehen? Da die Frauenfußball-EM verschoben wurde, wurden die TV-Rechte neu ausgehandelt. Genaue Details zu der Übertragung blieben lange unbekannt. Das sind die Fakten, die zum aktuellen Zeitpunkt bekannt sind:

Frauen-EM 22: ARD und ZDF: öffentlich-rechtliche Sender

In Deutschland werden die großen Spiele der Frauen-EURO in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Folgende Spiele des deutschen Frauenfußball-Nationalteams werden nach deutscher Zeit im Free-TV bei ARD bzw. ZDF ausgestrahlt:

Übertragung der Frauenfußball-EM 2022 in Österreich

Auch in Österreich werden die wichtigsten Spiele sowie die Spiele des eigenen Nationalteams in den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Der entsprechende Sender ist deshalb ORF. Übertragen werden folgende Spiele der Frauen-EURO 2021 im Free-TV:

Mittwoch, der 06.07.2022, um 21:00 Uhr: Eröffnungsspiel England - Österreich

- Montag, der 11.07.2022, um 18:00 Uhr: Österreich - Nordirland

- Freitag, der 15.07.2022, um 21:00 Uhr: Österreich - Norwegen

Übertragung der Frauenfußball-EM 2022 in der Schweiz

In der Schweiz ist der Sender SRF für die Übertragung der Spiele verantwortlich. Auch hier werden die wichtigsten Spiele und die Spiele der eigenen Frauenfußball-Teams ausgestrahlt. Diese Spiele werden in der Schweiz im Free-TV übertragen:

Samstag, der 09.07.2022, um 18:00 Uhr: Schweiz - Russland

- Mittwoch, der 13.07.2022, um 18:00 Uhr: Schweiz - Schweden

- Schweden Sonntag, der 17.07.2022, um 18:00 Uhr: Schweiz - Niederlande

Frauen-EM 2022 im Live-Stream: So sehen Sie die Spiele online

Wer kein Spiel im Spielplan der Frauen-EM 2022 im Fußball verpassen möchte, für den sind Live-Streams im Internet eine gute Ergänzung zur Free-TV-Übertragung. In Deutschland steht in den Mediatheken von ARD und ZDF das gesamte lineare Programm als kostenloser Live-Stream zur Verfügung. Wenn also die Frauen-EM 2022 bei ARD oder ZDF läuft, können die Spiele ebenfalls online in der Mediathek live verfolgt werden.

Der Streamdienst DAZN überträgt alle 31 Partien der Frauen-EM 2022 live und in voller Länge. Allerdings ist der Live-Stream nur für Zuschauer aus Deutschland zugänglich.

JOYN+ und sportdeutschland.tv zeigen weder Gruppenspiele noch Finalspiele der Frauen-EM 2022 im Live-Stream.

Sendezeiten: Wann läuft die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 im Free-TV und Live-Stream?

Die Spiele der Frauenfußball-EURO 2022 finden zwischen Mittwoch, dem 6. Juli, und Sonntag, dem 31. Juli 2022, statt. Die jeweiligen Spiele beginnen immer um 18:00 Uhr oder um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Das genaue Datum und die Uhrzeit der Live-Übertragung der Spiele des deutschen Teams, übernehmen Sie der oben angeführten Übersicht.

Neben den Spielen der DFB-Frauen werden üblicherweise auch die wichtigen Spiele der K.o.-Runde im Free-TV und Live-Stream übertragen. Welche Teams im Viertel- und Halbfinale gegeneinander antreten, wird erst nach der Gruppenphase feststehen.

Die Termine und Uhrzeiten sind bereits bekannt:

Mittwoch, der 20.07.2022, um 21:00 Uhr: Viertelfinale 1

Donnerstag, der 21.07.2022, um 21:00 Uhr: Viertelfinale 2

Freitag, der 22.07.2022, um 21:00 Uhr: Viertelfinale 3

Samstag, der 23.07.2022, um 21:00 Uhr: Viertelfinale 4

Dienstag, der 26.07.2022, um 21:00 Uhr: Halbfinale 1

Mittwoch, der 27.07.2022, um 21:00 Uhr: Halbfinale 2

Sonntag, der 31.07.2022, um 18:00 Uhr: Finale

Die Frauenfußball-EM 2022 und ihre Geschichte

Im Jahr 1984 fand die erste Fußball-EM der Frauen statt. Seit dem Jahr 1987 wurde die Frauen-EURO regelmäßig im Abstand von zwei Jahren ausgetragen, bevor sie seit 1997 alle vier Jahre, jeweils ein Jahr nach der Fußball-EM der Männer abgehalten wird.

Parallel zum Popularitätsgewinn der Fußball-EM der Frauen kämpfte sich das deutsche Team auf der Rangliste nach oben. Mit insgesamt acht EM-Titeln, davon sechs in Folge, steht das deutsche Nationalteam der Frauen unangefochten an der Spitze.

Dennoch zieht das deutsche Team nicht als Titelverteidigerin in die Frauenfußball-EM 2022 ein. Die Niederlande gewannen die Fußball-EM der Frauen im Jahr 2017 4:2 gegen Dänemark und gingen somit das erste Mal als Siegerinnen aus der Frauen-EURO hervor. Welches Team in der Europameisterschaft der Frauen 2022 als neue Titelverteidigerin hervorgeht bleibt spannend.

Die Siegerliste der Frauen-EM 2022

Deutschland hält mit Abstand die meisten EM-Titel in der Geschichte der Frauen-Fußball-Europameisterschaft. Das bezeugt die Übersicht mit allen Gewinner-Teams seit 1984:

1984: Schweden

1987: Norwegen

1989: Deutschland

1991: Deutschland

1993: Norwegen

1995: Deutschland

1997: Deutschland

2001: Deutschland

2005: Deutschland

2009: Deutschland

2013: Deutschland

2017: Niederlande

Warum die Frauen-EURO 2021 im Jahr 2022 im Free-TV und Live-Stream läuft

Die Fußball-EM der Frauen 2022 hätte bereits im Jahr 2021 stattfinden sollen. Wegen der Pandemie wurde allerdings die Fußball-EM der Männer um ein Jahr verschoben. Sie fand also nicht wie geplant im Jahr 2020 statt, sondern im Jahr 2021. Die 2020 geplante Olympiade wurde ebenfalls um ein Jahr nach hinten verschoben. Als Folge beschloss die UEFA, die Frauenfußball-EM in das Jahr 2022 zu verlegen. Da bereits viele Werbeartikel für die Frauen-EM 2021 produziert worden waren, wird die Frauenfußball-EM 2022 weiter als Frauen-EURO 2021 vermarktet.