Fußball-EM der Frauen 2022: Spielplan und Termine

Die Fußball-EM der Frauen findet 2022 in England statt. Den gesamten Spielplan, alle Termine und die qualifizierten Teams finden Sie hier.

Zwischen dem 6. Juli und dem 31. Juli 2022 wird in England die Fußball-EM der Frauen ausgetragen. Alle Termine mit Uhrzeit, Datum und die Spieltage hält dieser Artikel bereit. Außerdem Infos zum Spielplan der EM, den Teams und der Endrunde, zu Viertel- und Halbfinale sowie zur Übertragung der Fußball-EM der Frauen 2022 live im Free-TV und Stream.

Die Fußball-EM der Frauen hätte planmäßig bereits im Jahr 2021 stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie wurde die EM in das Jahr 2022 verschoben. Wie bei anderen verschobenen Großevents bleibt der Titel der Frauen-EM UEFA Women's EURO 2021 bzw. Frauen-EURO 2021 weiterhin bestehen.

Spielplan der Frauen-EURO 2021: Alle Teams, Wettkämpfe und Termine

Ab Mittwoch, dem 6. Juli 2022 treten in England die Top-16 der europäischen Frauen-Fußballnationalmannschaften gegeneinander an und spielen um den EM-Titel. Der Spielplan startet mit der Gruppenphase, die in vier Gruppen ausgetragen wird. Auch die DFB-Frauen sind am Start und spielen in Gruppe B gegen Spanien, Finnland und Dänemark.

Video: SID

Das ist der Spielplan für die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022:

Gruppe A

Datum Uhrzeit Match 06.07.2022 21:00 England - Österreich 07.07.2022 21:00 Norwegen - Nordirland 11.07.2022 18:00 Österreich - Nordirland

21:00 England - Norwegen 15.07.2022 21:00 Nordirland - England

21:00 Österreich - Norwegen

Gruppe B

Lesen Sie dazu auch

Datum Uhrzeit Match 08.07.2022 18:00 Spanien - Finnland

21:00 Deutschland - Dänemark 12.07.2022 18:00 Dänemark - Finnland

21:00 Deutschland - Spanien 16.07.2022 21:00 Finnland - Deutschland

21:00 Dänemark - Spanien

Gruppe C

Datum Uhrzeit Match 09.07.2022 18:00 Portugal - Schweiz

21:00 Niederlande - Schweden 13.07.2022 18:00 Schweden - Schweiz

21:00 Niederlande - Portugal 17.07.2022 18:00 Schweiz - Niederlande

18:00 Schweden - Portugal

Gruppe D

Datum Uhrzeit Match 10.07.2022 18:00 Belgien - Island

21:00 Frankreich - Italien 14.07.2022 18:00 Italien - Island

21:00 Frankreich - Belgien 18.07.2022 21:00 Island - Frankreich

21:00 Italien - Belgien

Endrunde der Frauen-Fußball-EM 2022: Zeitplan nach der Gruppenphase

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe kommen weiter in die Endrunde der Frauen-EURO 2022. Zwischen dem 20. und 23. Juli 2022 treten sie im Viertelfinale gegeneinander an. Das sind die Termine für das Viertelfinale der Frauen-EM 22:

Viertelfinale

Datum Uhrzeit Match 20.07.2022 21:00 Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 21.07.2022 21:00 Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 22.07.2022 21:00 Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 23.07.2022 21:00 Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Halbfinale

Datum Uhrzeit Match 26.07.2022 21:00 Sieger VF 3 - Sieger VF 1 27.07.2022 21:00 Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Im Halbfinale der Frauen-Fußball-EM treten schließlich die jeweiligen Sieger-Teams des Viertelfinales gegeneinander an. Ein spannendes Ende nimmt die Fußball-EM der Frauen am Sonntag, den 31. Juli 2022, wenn sich die Sieger des Halbfinales im finalen Spiel gegenüberstehen.

Finale

Datum Uhrzeit Match 31.07.2022 18:00 Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Qualifikation für die Europameisterschaft der Frauen 2022

Die Teilnahme an der Frauenfußball-EM 2022 ist hart erkämpft. Doch wie läuft die Qualifikation für die Teilhabe am Spielplan der Frauen-EURO 2022 ab?

Die Qualifikation für die Fußball-EM der Frauen 2022 erstreckt sich über zwei Runden.

In der ersten Qualifikationsrunde treten 47 der 55 UEFA-Mitglieder in neun Gruppen gegeneinander an. Zwei der Gruppen bestehen aus je sechs Fußball-Teams und sieben Gruppen umfassen je fünf Fußball-Teams. In je einem Heim- und einem Auswärtsspiel tritt eine Mannschaft gegen jede andere Mannschaft der Gruppe an. Neun der insgesamt 16 Plätze der Frauenfußball-EM 2022 werden von den Sieger-Teams der jeweiligen Gruppe bekleidet. Die drei besten Zweitplatzierten ziehen ebenfalls in die Frauen-EM 2022 ein.

2022 werden von den Sieger-Teams der jeweiligen Gruppe bekleidet. Die drei besten Zweitplatzierten ziehen ebenfalls in die Frauen-EM 2022 ein. In der zweiten Qualifikationsrunde spielen die übrigen sechs Zweitplatzierten um die nächsten drei Plätze im Spielplan der Frauen-EURO 2022.

Aus den Play-offs mit Hin- und Rückspiel gingen Nordirland, Russland und die Schweiz als Sieger hervor. Das russische Nationalteam wird nach dem Ausschluss durch das Team aus Portugal ersetzt. Als Gastgeberland fiel England automatisch der 16. Platz im Spielplan der Frauen-Europameisterschaft 2022 zu.