Fußball-EM der Frauen 2025: Spielplan, Gruppen und alle Termine

Insgesamt 16 Nationen nehmen vom 2. bis zum 27. Juli 2025 an der Fußball-Europameisterschaft der Frauen teil. Die Beteiligung am Turnier wurde in den vergangenen Jahren immer lukrativer: Während 2017 noch 300.000 Euro Antrittsprämie ausgezahlt wurden, erhalten die Teams in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro für die Teilnahme. Alles in allem werden laut UEFA 41 Millionen Euro ausgeschüttet, was gegenüber der Europameisterschaft 2022 einer Steigerung von 156 Prozent entspricht. Mit drei Gruppensiegen und dem Turniersieg kann das Siegerteam insgesamt eine Summe von 5,1 Millionen Euro mit nach Hause nehmen.

Die Frauen-EM 2025 wird an acht Orten in der Schweiz ausgetragen. Neben Bern, Basel und Zürich zählen unter anderem auch Luzern und Thun zu den Austragungsorten. Als Top-Favoriten für den Titel gelten Spanien und der amtierende Europameister England, doch auch Deutschland geht nicht chancenlos in das Turnier. Zwar hat sich der deutsche Kader nach dem Austritt von Alexandra Popp und Merle Frohms stark verändert, doch mit Nachwuchstalenten wie Alara Sehitler, Franziska Kett und Cora Zicai kann Nationaltrainer Christian Wück in der Offensive auf torgefährliche Spielerinnen zurückgreifen.

Wie sieht der Spielplan der Frauen-EM 2025 aus? Wann finden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft statt? Antworten auf diese Fragen und alle Termine der Frauenfußball-EM 2025 haben wir hier für Sie.

Frauen-EM 2025: Spielplan der Gruppenphase im Überblick

Die Qualifikation für die Fußball-EM der Frauen lief erstmals über die Women‘s Nations League, die in die Ligen A, B und C unterteilt ist. In Gruppe A haben sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Gruppenphase direkt für das Turnier qualifiziert, in den Ligen B und C hatten die Nationalteams über Playoffs die Chance, sich einen Startplatz zu sichern. Seit dem 3. Dezember 2024 stehen alle 16 Teilnehmernationen fest. Hier finden Sie den gesamten Gruppenphasen-Spielplan der Frauen-EM 2025 im Überblick:

1. Spieltag

02.07.2025, 18.00 Uhr: Island – Finnland

02.07.2025, 21.00 Uhr: Schweiz – Norwegen

03.07.2025, 18.00 Uhr: Belgien – Italien

03.07.2025, 21.00 Uhr: Spanien – Portugal

04.07.2025, 18.00 Uhr: Dänemark – Schweden

04.07.2025, 21.00 Uhr: Deutschland – Polen

05.07.2025, 18.00 Uhr: Wales – Niederlande

05.07.2025, 21.00 Uhr: Frankreich – England

2. Spieltag

06.07.2025, 18.00 Uhr: Norwegen – Finnland

06.07.2025, 21.00 Uhr: Schweiz – Island

07.07.2025, 18.00 Uhr: Spanien – Belgien

07.07.2025, 21.00 Uhr: Portugal – Italien

08.07.2025, 18.00 Uhr: Deutschland – Dänemark

08.07.2025, 21.00 Uhr: Polen – Schweden

09.07.2025, 18.00 Uhr: England – Niederlande

09.07.2025, 21.00 Uhr: Frankreich – Wales

3. Spieltag

10.07.2025, 21.00 Uhr: Finnland – Schweiz

10.07.2025, 21.00 Uhr: Norwegen – Island

11.07.2025, 21.00 Uhr: Italien – Spanien

11.07.2025, 21.00 Uhr: Portugal – Belgien

12.07.2025, 21.00 Uhr: Schweden – Deutschland

12.07.2025, 21.00 Uhr: Polen – Dänemark

13.07.2025, 21.00 Uhr: Niederlande – Frankreich

13.07.2025, 21.00 Uhr: England – Wales

Zeitplan der Frauen-EM 2025: Spielplan in der Finalrunde

Die K.o.-Phase der UEFA Frauen-EM 2025 findet vom 16. bis zum 27. Juli 2025 statt. Nur die besten acht Teams des Turniers – die Erst- und Zweitplatzierten jeder der vier Gruppen – schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Von da an geht es im direkten Duell um den Einzug ins Finale. Am 27. Juli 2025 wird das große Finale im Basler St. Jakob-Park angepfiffen. Wer zuvor im Halbfinale scheitert, bekommt keine weitere Chance: Anders als bei Weltmeisterschaften wird bei der Frauen-EM kein Spiel um Platz 3 ausgetragen. Hier finden Sie den Spielplan der Finalrunde der Frauen-EM 2025 im Überblick:

Viertelfinale:

16.07.2025, 21.00 Uhr: Norwegen – Italien (Genf)

17.07.2025, 21.00 Uhr: Schweden – England (Zürich)

18.07.2025, 21.00 Uhr: Spanien – Schweiz (Bern)

19.07.2025, 21.00 Uhr: Frankreich – Deutschland (Basel)

Halbfinale:

22.07.2025, 21.00 Uhr: Gewinner VF2 – Gewinner VF1 (Genf)

23.07.2025, 21.00 Uhr: Gewinner VF4 – Gewinner VF3 (Zürich)

Finale:

27.07.2025, 18.00 Uhr: Gewinner HF1 – Gewinner HF2 (Basel)

Fußball-EM der Frauen 2025: Alle Gruppen des Turniers

Bei der Fußball-EM der Frauen treten die 16 teilnehmenden Nationen in vier Gruppen A-D an. Der deutschen Nationalmannschaft wurde die Gruppe C zugelost, in der sie auf Dänemark, Polen und Schweden trifft. Alle Gruppen der Fußball-EM der Frauen 2025 im Überblick:

Gruppe A

Schweiz

Norwegen

Island

Finnland

Gruppe B

Spanien

Italien

Belgien

Portugal

Gruppe C

Deutschland

Schweden

Dänemark

Polen

Gruppe D

Frankreich

England

Niederlande

Wales