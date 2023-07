Elf Euro müsst ihr sein: Zur EM gibt es eine besondere Münze

Zur Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr wird es erstmals eine Elf-Euro-Münze geben. Was soll das denn?

Irgendwo in einer Holzkiste auf dem Dachboden müssen sie liegen: die Zehn-Mark-Silbermünzen zu den Olympischen Spielen 1972 in München. Onkel Alexander hatte sie als Geschenk mitgebracht. Onkel Alex musste wissen, wie Geldvermehrung geht. Er war schließlich Sparkassenfilialleiter. In den kommenden Wochen werden wohl wieder Opa oder Tante den lieben Kleinen was "Gescheites" schenken. Zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland kommt ein besonderer Taler auf den Markt. Nicht elf Freunde, nein elf Euro müssen es sein.

Die Elf-Euro-Münze wird aus Silber bestehen und einen Durchmesser von drei Zentimetern haben. Der Kölner Künstler Detlef Behr hat die Bildseite gestaltet. Zu sehen ist angedeutet die Architektur des Berliner Olympiastadions, in dem das EM-Finale steigt. Auch ein 1:0 zeigt die Prägung, was Fragen aufwirft. Weiß Behr schon mehr als Hansi Flick und zig Millionen deutsche Bundestrainer-Kollegen? Deutschland gewinnt 1:0 – gegen wen auch immer.

Den Nennwert elf gab es noch nie

Der Nennwert elf ist bislang in Deutschland noch nie herausgegeben worden. Während D-Mark-Nostalgiker bis heute vom Fünf-Mark-Stück schwärmen, ist inzwischen bei zwei Euro Schluss mit dem Hartgeld. Die Münze in 500er-Silber kann schon bestellt werden und gilt als numismatische Sensation. Als Wertanlage dürften die EM-Münzen kein Volltreffer werden. Die gut 50 Jahre alten Zehn-Mark-Silberlinge von 1972 werden aktuell auf rund acht Euro taxiert. Die Nachfrage ist jedoch überschaubar, weil sie vor den Münchner Spielen millionenfach auf den Markt geworfen wurden und geschätzt auf jedem deutschen Dachboden schlummern. Die Erinnerung an Onkel Alexander ist jedoch: unbezahlbar.

Lesen Sie dazu auch