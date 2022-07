England gewinnt das EM-Finale 2022

87.000 Menschen wohnten dem Sieg der englischen Mannschaft beim Finale der Frauenfußball-EM im Londoner Wembley-Stadion bei. Am Ende stand es 2:1 für England.

Die englische Mannschaft hat das EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion gewonnen. In der 62. Minute gingen die Engländerinnen in Führung. Den Ausgleichstreffer für die deutsche Mannschaft erzielte Lina Magull in der 79. Minute. Nach 90 Minuten Spielzeit und vier Minuten Nachspielzeit stand es 1:1 und das Spiel ging in die Verlängerung. Chloe Kelly schoss das 2:1 für England in der 110. Minute und macht die Spielerinnen damit zu Europameisterinnen. (lesa)

