Lena Oberdorf ist das kraftvolle Herzstück der deutschen Mannschaft

Die 20-Jährige Lena Oberdorf hat bei der EM rasante Fortschritte gemacht. Früher hat sie die Zweikampfführung von Sergio Ramos inspiriert.

Es ist immer wieder angenehm, wenn deutsche Fußballerinnen sich vor Kameras und Mikrofonen postieren, um ihre Kommentare abzugeben. Auch wenn das Gedränge an den Absperrgittern gerade mit jedem Spiel dieser Frauen-EM größer wird, denken die Protagonistinnen nicht im Entferntesten daran, vorgestanzte Worthülsen von sich zu geben. Eine besonders authentische Akteurin ist Lena Oberdorf. Eine der Jüngsten. Aber längst die Beste.

Ihre Mitspielerin Lina Magull hat sie in der provisorischen Mixed Zone von Brentford unter freiem Himmel einfach mal eine „geile Maschine“ genannt, was kein bisschen gemein gemeint war. Im Gegenteil. Die Mittelfeldspielerin wollte einfach nur unendlich viele Komplimente an diejenige loswerden, die das deutsche Gebilde über die heikelsten Phasen dieses Abnutzungskampfes gegen Österreich (2:0) zusammengehalten hatte.

Sonderlob für Lena Oberdorf von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg überschlug sich fast in Lobeshymnen für die 30-fache Nationalspielerin Oberdorf, die längst zum kraftvollen Herzstück des Rekordeuropameisters geworden ist. „Was sie in ihren jungen Jahren gespielt hat, mit einer Intensität, meint einer Lust, Bälle zu erobern, das war klasse“, sagte die 54-Jährige. „Sie hat ein ganz, ganz großartiges Spiel gemacht. Mit Anfang 20 so eine reife Leistung zu zeigen in einem EM-Viertelfinale, das beweist, dass sie eine große Zukunft vor sich hat.“ Ihre rustikalen Grätschen, ihre enorme Physis, ihre strategische Veranlagung machen „Obi“, so ihr Spitzname, zu einer der weltbesten Spielerinnen auf der Sechser-Position.

Ein ganz enges Verhältnis hat Oberdorf zu ihrem fünf Jahre älteren Bruder Tim, der sich diese Saison einen Stammplatz beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf erkämpfen möchte. Ihr privates Band in den Profifußball der Männer erklärt auch, warum sie selbst häufig Parallelen zieht. Für ihre Zweikampfführung, erklärte sie grinsend, habe sie mit ihrem Bruder früher gerne YouTube-Videos von Sergio Ramos geschaut. Heute würde sie sich eher an den strategischen Fähigkeiten eines Sergio Busquets orientieren. „Weil er sich extrem gut in den Räumen läuft und immer weiß, wohin er will.“ Und was ist mit deutschen Vorbildern? Hier fällt ihr sofort Joshua Kimmich ein, mit dem sie sich gerne mal austauschen würde: „Weil der auch diese Emotionen verkörpert, niemals aufgibt.“

