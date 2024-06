Serbische Mannschaft angekommen: Mit Blaulicht durch Augsburgs Maximilianstraße

Mit der serbischen Nationalmannschaft wird Augsburg Teil der Fußball-Europameisterschaft. Seit Dienstag residiert der EM-Teilnehmer im Herzen der Stadt. Wie lange, das hängt vom sportlichen Erfolg ab.

An diesen Auftritt werden sich die Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner in den kommenden Tagen, womöglich sogar Wochen gewöhnen – ob sie nun wollen oder nicht. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Fährt der Mannschaftsbus der serbischen Nationalmannschaft durch die Stadt, eskortiert die Polizei das Gefährt. So auch am Dienstagabend, als der Tross des EM-Teilnehmers in der Maximilianstraße ankam. Im dortigen Luxus-Hotel "Maximilian's" werden die Serben während der Fußball-Europameisterschaft wohnen und ihre offiziellen Pressekonferenzen abhalten. Augsburg rückt als einer der Team-Standorte in den Mittelpunkt, wird Teil der EM.

Am Dienstag wurde sichtbar, was vor Jahren seinen Anfang genommen hatte. In Kooperation mit dem Hotel und dem Rosenaustadion hatte sich Augsburg als sogenanntes "Team Base Camp" im Rahmen der EM-Endrunde ins Gespräch gebracht, im Juli 2022 nahm der Deutsche Fußballbund (DFB) Augsburg in den Katalog der möglichen Standorte für die Euro 2024 auf. Die Initiative war von Hoteldirektor Theodor Gandenheimer ausgegangen. "Augsburg als Stadt hat die Serben überzeugt."

Serbische Mannschaft in Augsburg untergebracht: Das erste Mal seit 24 Jahren bei der EM dabei

Dass Fußballprofis wiederkehrend im Herzen Augsburgs untergebracht sind, war Anforderung und zugleich Pluspunkt des Standorts. Erfahrung im Umgang mit Fußballmannschaften sei das Allerwichtigste gewesen, erklärt Gandenheimer. Im Maximilian's sind häufig Gegner des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zu Gast, aber auch der FC Liverpool und die deutsche Nationalmannschaft waren dort schon untergebracht. Das Rosenaustadion punktete damit, dass das Gelände schwer einsehbar ist und die Teams dort ohne unerwünschtes Publikum trainieren können.

Serbien hat sich erstmals seit 24 Jahren wieder für eine Europameisterschaft qualifiziert. In der Gruppe C mit England, Dänemark und Slowenien kann sich die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic fürs Achtelfinale qualifizieren. Das Spiel gegen England findet am Sonntag, 16. Juni, auf Schalke statt. Die Spiele gegen Slowenien (20. Juni) und Dänemark (25. Juni) dann in München.

Angreifer Dusan Vlahovic ist der Star in der serbischen Nationalmannschaft, die seit Dienstag in Augsburg weilt. Foto: Edgar Eisner, witters

Im Hotel herrscht nun für einige Tage, womöglich auch Wochen Ausnahmezustand. Zwei ganze Etagen sind den Fußballern vorbehalten, die zusätzlich einen Großteil der zwölf Veranstaltungsräume belegen werden. Die rund 80 Personen umfassende serbische Delegation besteht aus Spielern, Trainern, medizinischem Personal, Security und sonstigen Betreuern. Einen Team-Koch bringen die Serben nicht mit, die Verpflegung durch das Hotel wird aber von einem entsprechenden Ernährungsbeauftragten überwacht. Während ihres Aufenthalts ist die serbische Nationalmannschaft von den restlichen Gästen des Hotels vollständig abgeschottet. "Es wird viel Polizei und Security da sein", erklärt Gandenheimer das Sicherheitskonzept. "Das geschieht in Abstimmung mit dem LKA (Landeskriminalamt), die sind da voll involviert."

Wie lange die serbische Nationalmannschaft in Augsburg zu Gast sein wird, bedingt sich durch das Abschneiden der Mannschaft. Mit Torhüter Petrovic (FC Chelsea), Milinkovic-Savic, Mitrovic (beide Al-Hilal SFC), Kostic und vor allem Vlahovic (beide Juventus Turin) verfügt die Auswahl über exzellente Einzelspieler.