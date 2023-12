Emil Forsberg, das andere RB-Märchen

Der 32-jährige Emil Forsberg verlässt nach fast neun Jahren RB Leipzig und wechselt nach New York. Zuletzt blieb er in der Bundesliga oft auf der Bank sitzen.

Als Emil Forsberg am 6. Februar 2015 sein erstes Punktspiel für RB Leipzig bestritt, verlor RB beim FC Erzgebirge Aue mit 0:2. Aue, 2. Liga – der schwedische Stürmer war damals 23 Jahre jung, Winter-Neuzugang von Malmö FF. Dass er knapp neun Jahre später im Dezember 2023 innerhalb des RB-Fußball-Imperiums vorzeitig nach New York Red Bulls in die MLS wechseln wird, hätte sich der inzwischen 32-Jährige wohl nicht träumen lassen. Und dass er in seinem letzten Heimspiel für RB nach seiner Einwechslung nach gut einer Stunde mit einem Tor und einer Vorlage den Weg zum 3:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim ebnete, liest sich fast wie ein Fußball-Märchen.

Bei seinem ersten Punktspiel stand auch Joshua Kimmich im RB-Trikot auf dem Platz

Ist es ja auch. Forsberg und sein langjähriger Wegbegleiter Yussuf Poulsen standen immer für die sympathische Seite des Fußball-Kunstproduktes des Brause-Konzerns. Der Däne Poulsen spielt sogar schon seit 2013 für die Leipziger. So viel Vereinstreue findet man bei den Traditionsklubs kaum. Zudem gilt Forsberg, der in 324 Pflichtspielen 71 Tore für RB erzielt hat, nicht als Lautsprecher seiner Zunft. Schlagzeilen in den Boulevards gab es in den fast neun Jahren in Deutschland so gut wie keine.

Dabei hat er in Leipzig nicht nur sportlich, sondern auch privat sein Glück gefunden. Seit 2016 ist er mit seiner Frau Shanga Hussain, die von 2016 bis Anfang 2018 in der Frauenfußball-Abteilung von RB Leipzig unter Vertrag stand, verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Florence, die im August 2018 zur Welt kam. Übrigens, als Forsberg in Aue sein Deutschland-Debut gab, waren die beiden Ex-FCA-Profis Rani Khedira und Georg Teigl seine Teamkollegen und ein gewisser Joshua Kimmich.

Abschied wie ein Gentleman

"Emil Forsberg, Emil Forsberg", hallte es dann durch die Arena, als der Mann mit der Nummer zehn bei Klängen von Frank Sinatras Klassiker "New York" auf die Ehrenrunde ging. "Ich liebe Euch", rief er den Leipziger Fans dann mit Tränen in den Augen zu, später sagt er: "Ich kann es kaum glauben, von sowas träumt man, im letzten Heimspiel noch ein Tor zu machen." Die Frage, warum er RB aber weit vor seinem eigentlichen Vertragsende (2025) verlässt, beantworte er typisch für ihn: „Alles hat mal ein Ende.“ Dass er zuletzt nur noch Teilzeitarbeiter war und in der Bundesliga seinen Stammplatz zuletzt auf der Bank hatte, verschwieg der schwedische Gentleman.

