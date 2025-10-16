Englands Fans ziehen Thomas Tuchel auf: "Sind wir jetzt laut genug?"

Englands Fans verhöhnen Thomas Tuchel, weil diesem die Stimmung zu lasch war: "Sind wir jetzt laut genug?" Zu den Worten, die sich aus dem Englischen ins Deutsche nicht so zweifelsfrei übersetzen lassen, gehört der Begriff „Banter“. Am ehesten kommen hier die Begriffe Frotzelei oder Scherz am nächsten – mit der Besonderheit, dass einer dabei tüchtig einstecken muss. Ein Banter ist letztlich der spielerisch-freundliche Austausch neckischer Bemerkungen.

Einer, der nun ganz gehörig gebantert wurde, hört auf den Namen Thomas Tuchel, ist englischer Nationaltrainer, Deutscher und war der Meinung, dass die Fans der „Three Lions“ beim 3:0-Sieg gegen Wales im Wembley-Stadion etwas zu ruhig waren. „Das Stadion war leise, wir haben zu keinem Zeitpunkt irgendeine Energie von den Rängen zurückbekommen“, hatte Tuchel auf der anschließenden Pressekonferenz erzählt.

Thomas Tuchel hat mit England die WM-Qualifikation sicher. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Englands Fans zu Tuchel „Thomas, sind wir laut genug für dich?“

Das sind in der Summe gleich drei Gründe, die nach einer humorvollen Frotzelei schreien. Dachten sich offenbar auch zahlreiche englische Fans, die das Team zum 5:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland begleitet hatten. Zu hören gab es von ihnen während des Spiels einiges – zum Beispiel „Thomas Tuchel, are we loud enough for you?“ („Sind wir laut genug für dich“) oder „Thomas Tuchel, we’ll sing when we want“ („Wir singen, wann wir wollen“). Auch um die Mithilfe des Coaches wurde gebeten: „Thomas, give us a song“ (Thomas, gib uns ein Lied“) forderten die angelsächsischen Anhänger in Riga.

Der Tuchel-Banter steht in der Tradition der großen Banter-Chöre, in der meistens die gegnerischen Fans oder Spieler, aber stellenweise auch die eigenen Leute im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Liegt Arsenal London zurück, ertönt in allen Stadion „One-Nil to the Arsenal“ („Arsenal liegt 0:1 hinten“) zur Melodie von „Go West“ von den Pet Shop Boys. Die Fans von Blackpool bekommen immer wieder zu hören, dass es in ihrem Stadion in der Küstenstadt „mehr Möwen als Fans“ gebe. Abwehrspieler Jonjo Shelvey erlangte einst Berühmtheit, weil er nach Ansicht vieler Fans eine Ähnlichkeit zu Lord Voldemort aufwies – weswegen er zu hören bekam: „Harry Potter – he’s coming for you“. Fand auch Shelvey lustig.

Tuchel bewies nach Abpfiff des 5:0-Siegs, dass er ein guter Kenner der englischen Volksseele ist und nahm den Banter als das auf, was er ist: ein Grund zum Schmunzeln. „Es hat mich zum Lächeln gebracht, und so muss es auch sein. Das ist britischer Humor, damit kann ich gut umgehen.“ Damit dürfte Tuchel die Fans etwas überrascht haben: Ein Deutscher, der Humor versteht, ist vielleicht doch nicht die schlechteste Besetzung als Nationaltrainer des Geburtslandes des Fußballs.