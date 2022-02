Englische Klubs geben 335 Millionen Euro für Spieler aus

Dank TV-Milliarden fluten die Klubs aus der Premier League in der Wintertransferphase den Spielermarkt mit Geld. Den FC Barcelona stören nicht einmal Schulden.

Glaubt man Joan Laporta, so war die Verpflichtung von Pierre-Emerick Aubameyang eine aufregende Angelegenheit. Eine Minute vor der Schließung des Transferfensters sei der Wechsel des Angreifers perfekt gewesen, berichtete der Präsident des FC Barcelona in spanischen Medien. Es wäre eine weitere Geschichte in dem an Kuriositäten so reichen Werk gewesen, das Vereinswechsel schreiben. Deren Scheitern verhalf sogar Faxgeräten zu Bekanntheit.

Künftig für den FC Barcelona am Ball: Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal hat den Klub gewechselt. Foto: Andrew Yates, dpa

Aubameyang verlässt also den FC Arsenal und schließt sich den kriselnden Katalanen an. Die Spanier bewiesen einmal mehr, dass ihnen an Ökonomie wenig liegt. 1,35 Milliarden Euro Schulden hielten sie nicht davon ab, für 55 Millionen Euro den Angreifer Torres (Manchester City) zu verpflichten. Um die Ligaregeln für die Gesamtsumme der Gehälter einzuhalten, verlieh der Weltklub mehrere Profis, darunter den Brasilianer Coutinho (Aston Villa). Ousmane Dembélè streikte sich einst von Dortmund nach Barcelona. Jetzt, wo der Klub ihn loswerden wollte, blieb er. Auch so eine Geschichte.

Wer glaubte, die Fußballklubs in Europa würden sich in Corona-Zeiten bescheiden geben, der irrt. TV-Gelder ermöglichen weiterhin kostspielige Transfers. Zudem folgen Klubs den Praktiken des FC Barcelona, die jeden Schuldnerberater verzweifeln lassen. Sportökonom Christoph Breuer hat zwar während der Pandemie geringere Transferaktivitäten festgestellt, sieht aber langfristig keine Veränderungen. „Man darf nicht davon ausgehen, dass die Fußballfunktionäre zur Vernunft gekommen sind“, sagte der Wissenschaftler der Universität Köln in der Westdeutschen Allgemeinen. „Der Profifußball ist ein Rattenrennen. Das Wettrüsten in Spieler und Trainer wird weitergehen, wenn die Pandemie vorbei ist.“

FC Augsburg ist mit Ricardo Pepi der Top-Transfer gelungen

Die Bundesliga hingegen wird dem Ruf des deutschen Sparers gerecht. Man gibt aus, was man einnimmt oder sich leisten kann. Den Top-Transfer gönnte sich mit dem FC Augsburg ausgerechnet ein Klub, den man es kaum zugetraut hätte. 13 Millionen Euro zahlte er für Pepi (FC Dallas), mit Boni könnte die Summe auf bis zu 16 Millionen anwachsen. Insgesamt 24 Millionen Euro gab der VfL Wolfsburg für Wind, Paredes und Kruse aus. Wolfsburg und Augsburg sind somit für ein Drittel der gesamten Bundesligaausgaben verantwortlich. Solche „Peanuts“ lassen englische Klubs schmunzeln. Mit ihren Milliarden-Einnahmen aus Übertragungsrechten fluten sie den europäischen Markt, rund 335 Millionen Euro investierte die Premier League in kickende Fachkräfte. Liverpool zahlte 45 Millionen für Diaz (Porto), 102 Millionen gab das neureiche Newcastle aus. Auch in Italien wurde geklotzt. Den teuersten Transfer leistete sich Juventus Turin mit Vlahovic (80 Mio./Florenz), Inter Mailand holte den deutschen Nationalspieler Robin Gosens (25 Mio./Bergamo). (mit dpa)

