Englischer Fußballklub sucht: Einen Zocker für die Trainerbank

Der englische Fußballverein FC Bromley sucht einen neuen Coach. Das Einstellungskriterium ist ein Computerspiel.

Wer im Fußball was zu sagen hat, kann sich vor schlauen Ratschlägen meist kaum retten. Fans, Experten und sogar Journalisten (!) stehen ungefragt und permanent mit schlauen Tipps zur Seite. Im Land der 80 Millionen Bundestrainer fällt dann von entnervten Trainern und Managern dann mal der Hinweis, dass das echte (Fußball-)Leben kein Managerspiel sei, das man am Computer zocken könne. Seit Kurzem muss man dann aber antworten: doch, manchmal schon.

Nämlich dann, wenn es um den FC Bromley aus der fünften englischen Liga geht. Der Verein sucht derzeit einen Taktiktrainer und geht dafür ungewohnte Wege. Wer den Job haben will, muss Erfolge vorweisen – aber nicht auf dem echten Feld, sondern in einem Managerspiel. Die Aufgabe: Im Spiel "Football Manager" müssen Zocker erst einen Verein übernehmen, diesen dann zum Gewinn in der heimischen Liga führen und zum Schluss ein Bewerbungsformular ausfüllen. Zum Schluss muss noch ein einminütiges Video aufgenommen werden, in dem der Bewerber erklärt, warum er eine Chance verdient. Dann ist der Weg frei für ein Vorstellungsgespräch.

Bald wird Bromley einen "begeisterten Fan" im Trainerstab willkommen heißen

Der Verein geht neue Wege – und freut sich laut seines Managers Andy Woodman darauf, "einen begeisterten Fan" im Trainerstab begrüßen zu dürfen. Man geht eben gerne neue und innovative Wege in Bromley. Ganz vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass der Hersteller einer Spielekonsole seit Kurzem zum Sponsorenpool des Vereins gehört. So oder so ist es aber spannend zu sehen, was in Bromley passieren wird. Glückt das Experiment, wird es in Zukunft nicht weniger gute Tipps von Fans und Zockern geben.

