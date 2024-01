Erikssons Abschiedsspiel: der Lebenstraum vom FC Liverpool

Sven Göran Eriksson war Nationaltrainer Englands. Nun ist er sterbenskrank – und hat nur noch einen Wunsch: einmal den FC Liverpool trainieren. Der könnte jetzt wahr werden.

Sven Göran Eriksson steht vor einer bitteren Wahrheit: "Die Ärzte haben mir gesagt, ich habe noch ein Jahr zu leben. Bestenfalls etwas länger, schlimmstenfalls auch weniger." Nach einem Schwächeanfall beim Joggen im November suchte der langjährige Fußballtrainer einen Arzt auf. Die niederschmetternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium, nicht behandelbar. "Man kann es verlangsamen, aber nicht operieren", sagte der 75-Jährige vor einigen Tagen, als er die Öffentlichkeit über seinen Gesundheitszustand informierte.

Eriksson gab in einem Interview einen Abriss seines Lebens. Das darf man mindestens bewegt, vielleicht sogar als erfüllt bezeichnen. Der Schwede gewann mit seinen Mannschaften Titel in Schweden, Italien und Portugal. Er trainierte die Nationalteams aus England, der Elfenbeinküste, aus Mexiko und den Philippinen. In seiner Biografie berichtete er von Affären, wilden Partys. Viele Haken auf der Bucket List. Nur eines fehle ihm noch: "Mein Vater ist bis heute Liverpool-Fan, und ich bin es auch. Ich wollte immer Liverpool-Trainer werden, aber daraus wird wohl jetzt nichts mehr." Zum einen, weil der Klub mit Jürgen Klopp einen der besten Männer für diesen Job habe – andererseits sei seine eigene Zeit nun eben sehr bald vorbei, so Eriksson.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Liverpool-Fan startete die Aktion "Lasst uns Svennis Traum wahr machen"

Das Interview schlug vor allem in England, wo "Svennis" von 2001 bis 2006 der erste nicht englische Nationalcoach war, große Wellen. Eriksson ist auf der Insel immer noch sehr beliebt, von seiner Liebe für die Reds wusste dort aber bislang niemand etwas. Die Fans des FC Liverpool könnten nun aber dafür sorgen, dass Erikssons letzter Lebenstraum doch noch in Erfüllung geht. Liverpool-Fan Douglas Horne, der es als Youtuber zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, startete daraufhin auf sozialen Medien die Aktion "Lasst uns Svennis Traum wahr machen".

Der Vorschlag des Mannes aus der schottischen Hauptstadt Edinburgh: Am 23. März tritt ein Team aus ehemaligen Liverpool-Stars gegen eine Traditionsmannschaft von Ajax Amsterdam an. Bei dieser Gelegenheit sollte Eriksson nach Anfield kommen. Gegenüber Sky News sagte Horne: "Ich habe mir sofort gedacht: Lasst uns diesen Mann nach Liverpool bringen. Nicht zwingend, um das Team zu trainern. Sondern einfach nur, um hier zu sein, ein letztes Mal vor den Fans hier zu stehen und 'You‘ll never walk alone', unsere Hymne zu hören." Ein Abschiedsspiel für Eriksson – im doppelten Sinne.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Erikssons Ex-Spieler Robbie Fowler lässt seinem ehemaligen Chef den Vortritt

Viele ehemalige Spieler und Anhänger unterstützen die Aktion. Einer von ihnen ist Ex-Profi Robbie Fowler. Der 48-Jährige gehörte unter Eriksson 2002 sogar zum Aufgebot der englischen Nationalmannschaft bei der WM in Japan und Südkorea. Aktuell trainiert er eben jene All-Star-Mannschaft, die Ende März gegen Ajax auflaufen wird – und ist offenbar bereit, seinem Ex-Chef den Vortritt zu lassen. Auf X schaltete er sich in eine Diskussion ein, in der es um Erikssons Geschichte geht. Seine Antwort auf die Bitte eines Fans, das wahr werden zu lassen: "Calls gone in mate", zu Deutsch: "Ich habe ein paar Anrufe getätigt, Kumpel."

Lesen Sie dazu auch

Nun scheint es so, als würde Erikssons Traum wirklich wahr werden. Der englische Sender ITV konfrontierte ihn am Montag mit der Wucht, die die Geschichte mittlerweile erhalten hat. Eriksson gab sich überrascht: Von dem Legenden-Spiel wisse er zwar – dass er dort als Trainer kommen soll, sei ihm neu. Wenn ihm der FC Liverpool das Angebot mache? "Dann würde für mich ein großer, großer Wunsch in Erfüllung gehen."