Fußball-Europameister im Überblick: Wer ist Rekord-Europameister?

Deutschland wurde im Jahr 2014 Fußballweltmeister in Brasilien, daran werden sich wohl die meisten noch erinnern. Mario Götze erzielte in der 113. Minute den entscheidenden Siegtreffer. Seit dem konnte die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht mehr mit Titeln glänzen. Den letzten EM-Titel holte die Mannschaft im Jahr 1996 und gehört damit sogar noch zu den Mannschaften mit den meisten EM-Titeln. Aber wer ist Rekord-Europameister und wie oft holte Deutschland den EM-Pokal? Hier finden Sie alle Fußball-Europameister im Überblick.

Wer hat die Fußball-EM gewonnen? Alle Fußball-Europameister im Überblick

Seit 1960 wird die Europameisterschaft im 4-Jahres-Takt ausgetragen. Bei den ersten beiden Turnieren in den Jahren 1960 und 1964 wurde der Wettkampf noch „Europapokal der Nationen“ genannt. Erst im Jahr 1966 erklärte die UEFA den Wettbewerb offiziell zur Fußball-Europameisterschaft. Das Finale der letzten EM, geplant für das Jahr 2020, wurde coronabedingt erst 2021 ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft schaffte es in dem Turnier bis in das Achtelfinale. Bei der Heim-EM 2024 konnte die deutsche Elf sogar noch das Viertelfinale spielen, wurde dann jedoch von Spanien rausgeworfen. Hier finden Sie alle Fußball-Europameister auf einen Blick:

2024: steht noch nicht fest

2020: Italien

2016: Portugal

2012: Spanien

2008: Spanien

2004: Griechenland

2000: Frankreich

1996: Deutschland

1992: Dänemark

1988: Niederlande

1984: Frankreich

1980: Deutschland

1976: Tschechoslowakei

1972: Deutschland

1968: Italien

1964: Spanien

1960: UdSSR

Wann war Deutschland Europameister?

Die deutschen Herren wurden insgesamt drei Mal Fußball-Europameister. Das letzte Mal konnten sie im Jahr 1996 den Titel mit nach Hause nehmen. Damals fand die EM in England statt und das alles entscheidende Finale wurde im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen. Das DFB-Team konnte sich damals knapp mit 2:1 gegen Tschechien durchsetzen. Den wichtigen letzten Treffer erzielte damals Oliver Bierhoff in der 95. Minute und gewann mit diesem auch die Wahl zum Tor des Jahres 1996. Hier finden Sie die deutschen EM-Titel im Überblick:

1996 in England, Finale: Deutschland - Tschechien (2:1)

1980 in Italien, Finale: Deutschland - Belgien (2:1)

1972 in Belgien: Finale: BRD - UdSSR (3:0)

Aber auch die Frauen Nationalmannschaft muss sich nicht verstecken. Ganze acht EM-Titel konnte das deutsche Team seit 1984 mit nach Hause bringen und ist damit internationaler Rekordhalter. Hier die Übersicht:

2013 in Schweden, Finale: Deutschland - Norwegen (1:0)

2009 in Finnland, Finale: Deutschland - England (6:2)

2005 in England, Finale: Deutschland - Norwegen (3:1)

2001 in Deutschland, Finale: Deutschland - Schweden (1:0)

1997 in Norwegen, Finale: Deutschland - Italien (2:0)

1995 in Deutschland, Finale: Deutschland - Schweden (3:2)

1989 in Deutschland, Finale: Deutschland - Norwegen (4:1)

Fußball-EM-Rekordsieger: Wer hat die meisten EM-Titel?

Während bei den Frauen Deutschland ganz klar der Rekordhalter ist, müssen sich die Männer den Titel teilen. Zwar stand Deutschland mit sechs mal am häufigsten in einem EM-Finale, für den Titel-Rekord reicht es jedoch trotzdem nicht. Sowohl Deutschland als auch Spanien konnten bisher drei EM-Titel gewinnen. Mit dem Finale der EM 2024 könnte Spanien Deutschland jetzt auf den zweiten Platz verweisen. Auf Platz drei folgt dann die Italienische Nationalmannschaft mit zwei gewonnenen EM-Titeln.

Einen anderen Rekord kann sich der portugiesische Nationalspieler Christiano Ronaldo auf die Fahne schreiben. Er absolvierte insgesamt 25 Spiele bei 5 verschiedenen Europameisterschaften. Auch Platz zwei und drei gehen hier an Portugal. Sowohl Pepe als auch João Moutinho bekamen 19 Einsätze. Direkt danach folgt übrigens der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Er stand in seiner Karriere bei 18 EM-Spielen auf dem Feld.

Die ewige Tabelle der Europameisterschaften

In der ewigen Tabelle werden alle Erfolge und Misserfolge der Nationalmannschaften zusammengefasst. Wie üblich gibt es pro Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und keine Punkte für eine Niederlage. Die ewige Endrundentabelle der Europameisterschaften führt tatsächlich Deutschland mit 104 erreichten Punkten an. Auf Platz zwei und drei folgen Spanien mit 96 Punkten und Frankreich mit 84 Punkten, punktgleich auf Platz vier liegt dann Italien.

Deutschland (104 Punkte) Spanien (96 Punkte) Frankreich (84 Punkte) Italien (84 Punkte) Niederlande (78 Punkte) Portugal (75 Punkte) England (70 Punkte) Tschechien (41 Punkte) Belgien (39 Punkte) Dänemark (39 Punkte) Kroatien (28 Punkte) Schweden (28 Punkte) Schweiz (26 Punkte)

(lob)