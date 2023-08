Bestätigt: Ex-FCA-Profi Marco Richter wechselt zu Mainz 05

Vor zwei Jahren hat Marco Richter den FC Augsburg verlassen. Nun wechselt der 25-Jährige erneut. Nach dem Abstieg mit Hertha BSC kehrt er in die Fußball-Bundesliga zurück.

Jüngst war Marco Richter befördert worden. Trainer Pal Dardai hatte den Offensivspieler beim Fußball-Zweitligisten zum Kapitän ernannt. Nach einem katastrophalen Jahr und dem Abstieg in die Zweitklassigkeit sollte der 25-Jährige ein Gesicht des Wiederaufbaus beim kriselnden Großstadtklub Hertha BSC sein. Bislang jedoch verläuft der Neustart ähnlich miserabel wie die komplette Saison zuvor. Null Punkte und null Tore nach drei Spieltagen dokumentieren die anhaltende Talfahrt.

Richter sollte eigentlich helfen, nun verlässt er den Berliner Klub. Der bisherige Kapitän des Zweitliga-Schlusslichts unterzeichnete beim FSV Mainz 05 einen "langfristigen Vertrag", wie die Rheinhessen am Dienstag mitteilten. Über die Transfermodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, Medienberichten zufolge soll es sich aber um einen Vierjahresvertrag handeln. "Nach einigen Abgängen wollten wir uns im Offensivbereich noch verstärken - und Marco ist ein Spieler, der ideal in unser Profil passt", ließ sich der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson zitieren.

Hintergrund für Richters Wechsel ist wohl eher weniger die sportliche Leistung Richters, vielmehr benötigt der Geld verprassende Klub aus Berlin Transfererlöse und muss bei den Gehaltsausgaben sparen. Richter soll demnach eine Summe in Höhe von rund drei Millionen Euro einbringen.

Marco Richter nach Hodenkrebserkrankung vollkommen gesund

Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat er unfreiwillig vor einem Jahr, als bei ihm in der Vorbereitung auf die Saison Hodenkrebs diagnostiziert worden war. Richter ist inzwischen wieder vollkommen gesund. Weil damals aus der Bundesliga neben Richter noch Timo Baumgartl (Union Berlin) und Sébastien Haller (Borussia Dortmund) von einem Hodentumor betroffen waren, hatte die Erkrankung in der Gesellschaft viel Aufmerksamkeit erhalten. Hinzu kam, dass die Vereine und die Spieler offen mit dem Thema umgegangen waren und so Werbung für Vorsorgeuntersuchungen betrieben hatten.

Richter ist in Friedberg geboren und hat in Ried (Kreis Aichach-Friedberg) seine Kindheit verbracht. Den Durchbruch zum Bundesligaprofi schaffte der Angreifer beim FC Augsburg, in 96 Erstligaspielen erzielte er zwölf Treffer und bereitete zwölf Tore vor. Wiederholt hatte er seinen Wechselwunsch geäußert, der im Sommer 2021 in Erfüllung gegangen war. Für eine Ablösesumme in Höhe von rund sieben Millionen Euro wechselte er zu Hertha BSC, wo sein Vertrag bis Sommer 2025 laufen sollte.

Mit dem Wechsel zu Mainz 05 folgt die nächste Station in der Bundesliga. Zum Wiedersehen mit dem FC Augsburg kommt es in der Augsburger Arena am Samstag, 23. September, um 15.30 Uhr.

