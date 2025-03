Feierbefehl nach dem Doppelpack: So siegte Mönchengladbach gegen Heidenheim

Robin Hack erteilte einen Feierbefehl. Aber weniger für sich oder einen Großteil seiner Kollegen, sondern für Torwart Tiago Pereira Cardoso. Der 18-Jährige aus Luxemburg hatte sein Bundesliga-Debüt am Samstag für Borussia Mönchengladbach gefeiert und war beim 3:0-Erfolg in Heidenheim gleich ohne Gegentor geblieben. Also sagte Hack: „Ich hoffe, dass er heute Abend noch ein bisschen rausgeht, vielleicht Karneval feiert und das mitnehmt, genießt.“ Pereira Cardoso war gebraucht worden, weil Moritz Nicolas und Jonas Omlin fehlten. Die beiden Stammtorhüter also.

Hack könnte ähnliche Feierpläne gehabt haben. Der Beitrag des Stürmers zum klaren Auswärtserfolg war ähnlich groß gewesen. Zwei Tore steuerte Hack bei, eines bereits nach acht Minuten, das zweite zum Endstand. Und wäre wenig später nicht auf eine Abseitsposition in der Vorbereitung entschieden worden, Hack hätte sich gar noch einen dritten Treffer gutschreiben lassen können. Aber auch mit seinen zwei Toren war der gebürtige Pforzheimer zufrieden.

Vier Torschüsse, zwei waren drin

Seine Effizienz war beeindruckend. Vier Torschüsse gab er ab, zwei waren drin. Vor einer Woche noch, bei der klaren Heimniederlage gegen den FC Augsburg, hatte Hack eine sehr gute Möglichkeit vergeben. Er war an Augsburgs Torwart Finn Dahmen gescheitert. Diesmal machte er es besser. Weil er kühlen Kopf bewahrte, als er von Julian Weigl mit einem perfekten Pass auf die Reise geschickt worden war. „Wenn solche Situationen kommen und du direkt mit der ersten Situation ein Tor machst, beflügelt dich das noch mehr und weckt den Hunger auf mehr“, sagte Hack hinterher.

Und er stillte seinen Hunger. „Er ist in den letzten Wochen wieder zielstrebiger geworden und hat den klaren Fokus, Tore zu erzielen“, sagte Trainer Gerardo Seoane. Mit dem Nebeneffekt, dass die Gladbacher tatsächlich weiter von der Teilnahme am internationalen Geschäft träumen können.