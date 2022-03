Fifa erlaubt Wechsel von ausländische Spieler aus der Ukraine

Die Fifa setzt die Verträge der ausländischen Profis in der Ukraine und Russland aus und ermöglicht damit Wechsel. Ob die Bundesliga zugreift, ist aber fraglich.

Der Schrecken des Kriegs in der Ukraine hat auch die Sportwelt gelähmt. So ist die Fußball-Saison in der Ukraine seit dem Angriff Russlands bis auf Weiteres ausgesetzt. Wer einen ukrainischen Pass hat, ist aufgefordert, sein Land zu verteidigen. Aus Biathleten, Eishockeyspielern und Fußballer sind Soldaten geworden. Für ausländische Fußballer stellte die Situation bislang ein Berufsverbot dar.

Denn das Transferfenster in die europäischen Ligen ist geschlossen, auch vertragslose Spieler dürfen laut den Regularien des Weltverbandes Fifa erst zur neuen Saison bei einem anderen Verein unterschreiben. Am Montagabend gab die Fifa jedoch bekannt, dass für ausländische Fußballer, die bei einem Klub in Russland oder der Ukraine unter Vertrag stehen, ab sofort eine Spezialregelung greift – mit potentiellen Auswirkungen auf den europäischen Vereinsfußball.

Bis zum 7. April darf jeder Klub maximal zwei Spieler verpflichten

Das Council der Fifa beschloss demnach, dass die Verträge mit ukrainischen Vereinen automatisch bis zum Saisonende ausgesetzt sind und Spieler bei russischen Vereinen ihre Kontrakte einseitig bis zum 30. Juni aussetzen dürfen. In beiden Fällen bedeutet das: Wer als ausländischer Spieler oder Trainer in der Ukraine oder Russland bislang sein Geld verdient gilt bis zum 30. Juni 2022 als vertragslos und kann einen Vertrag bei einem anderen Klub unterzeichnen.

Die Wechselfrist gilt laut der Fifa ab sofort und noch bis zum 7. April. Ein Verein darf zudem nur maximal zwei Spieler verpflichten, die unter diese Ausnahmeregelung fallen. Die Spielergewerkschaft Fifpro sieht die Regelung als "zu zaghaft". Spieler, die in Russland ihr Geld verdienen, sollten die Möglichkeit haben, das Land dauerhaft und nicht nur zeitlich befristet verlassen zu dürfen.

Lesen Sie dazu auch

Sorgt dieses Transferfenster dafür, dass sich die Bundesliga mit Profis aus dem Kriegsgebiet verstärkt? Das ist zum derzeitigen Stand zumindest fraglich. In der Spielerberaterbranche will sich niemand zitieren lassen, die Zweifel an einer Transferwelle aus dem Kriegsgebiet sind aber groß. Denn unklar scheint, in welcher Verfassung die vom Krieg gezeichneten Spieler wären, falls ein Bundesligist sie mit einem Vertrag ausstattet.

Und damit ist beileibe nicht nur der körperliche Zustand eines Profis gemeint. Kann jemand, der noch vor Wochen einen Kriegsausbruch erlebt hat, nun wirklich um Tore und Punkte auf dem Platz stehen? Zumal die Bundesliga wie viele anderen Ligen auf die Zielgerade einbiegt. Aktuell stehen nur noch neun Partien bis zum Saisonende an, nach dem Transferschluss am 7. April wären es gar nur noch sechs Spiele bis Saisonschluss. Zudem stünde ein aus dem Kriegsgebiet transferierter Spieler wohl völlig anders im medialen Mittelpunkt als jeder andere Profi eines Bundesligakaders.

Ehemals beim HSV, nun St. Petersburg: Douglas Santos. Foto: Christian Charisius, dpa

Die Ligen der Ukraine und Russlands sind dominiert von Brasilianern

Die sportliche Qualität vieler Spieler, die in der russischen oder ukrainischen Liga ihrer Arbeit nachgehen, scheint aber unbestritten. In Premier Liga der Ukraine etwa ist jeder dritte Auslandsprofi ein Brasilianer. Alleine zwölf der Südamerikaner stehen bei Shakhtar Donetsk unter Vertrag, darunter befinden sich auch einige ehemaligen Junioren-Nationalspieler. Brasilianische Profis dominieren auch in der russischen Liga, wie etwa der ehemalige HSV-Linksverteidiger Douglas Santos.

Einen radikalen Schnitt ging zuvor schon der russische Klub FK Krasnodar. Die Stadt liegt kurz vor der Schwarzmeerküste und damit im erweiterten Kriegsgebiet. Bereits in der vergangenen Woche hatte Krasnodar die Verträge von acht ausländischen Profis vorübergehend suspendiert, darunter die des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Jhon Cordoba (Mainz, Köln, Hertha). Alle Kicker sollen sich selbstständig fithalten. Der schwedische Angreifer Viktor Claesson hat sogar eine dauerhafte Auflösung seines Arbeitspapiers erwirkt und wird nicht mehr zum Klub zurückkehren. Er folgt damit dem Beispiel seines deutschen Trainers Daniel Farke, der seinen erst im Januar unterschriebenen Vertrag bei Krasnodar wieder aufgelöst.

Jhon Cordoba wechselte vor der Saison nach Krasnodar. Foto: Soeren Stache, dpa

Auch Markus Gisdol, der zuvor den 1. FC Köln und den HSV trainiert hatte, kündigte seinen Vertrag bei Lokomotive Moskau infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Der dritte deutsche Coach in Russland, Sandro Schwarz, blieb bislang bei seinem Klub Dynamo Moskau, während sein ukrainischer Co-Trainer Andrij Voronin am Tag des Kriegsausbruchs seine Arbeit niedergelegt hatte.

Markus Gisdol fasste das Dilemma seines Berufsstandes bei seinem Abschied aus Moskau zusammen: "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet."