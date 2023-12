Frage der Woche: Gegen wen spielt Deutschland bei der EM?

Am Samstag werden in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen der Fußball-Europameisterschaft ausgelost. Deutschland drohen schwere Teams.

Die gute Nachricht steht schon seit einer ganzen Weile fest: Deutschland ist bei der Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Angesichts der zuletzt dürftigen sportlichen Leistungen ist das mittlerweile alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch: Auf sportlichem Wege musste sich die DFB-Auswahl nicht qualifizieren, sondern ist als Gastgeber des Turniers im Sommer 2024 automatisch dabei. Gegen wen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen muss oder darf, wird am Samstagabend in Hamburg (ab 18 Uhr, live im ZDF) entschieden.

In der Elbphilharmonie wird ausgelost, welche Mannschaft in welche Gruppe kommt. Fest steht bislang, dass Deutschland den Kopf der Gruppe A bildet. Qualifiziert sind neben der DFB-Elf noch 20 weitere Teams, die sich über einen der ersten beiden Plätze der zehn Qualifikations-Gruppen ein Ticket gesichert haben. Die letzten drei Plätze für das 24 Teams umfassende Feld werden im kommenden Frühjahr über die Play-offs der Nations League ausgespielt.

Eine deutsche Gruppe mit Österreich, Niederlande und Italien ist möglich

Die bislang feststehenden 21 Teams sind in vier Töpfe einsortiert. Deutschland ist dabei als Gastgeber mit den nach Punkten besten Teams einsortiert und kann folglich nicht auf Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England treffen. Doch auch die Teams, die aus den Töpfen zwei, drei und vier in die deutsche Gruppe zugelost werden, haben es in sich. In Topf zwei etwa befindet sich Österreich, die Niederlande sind im dritten Topf und die auf den letzten Drücker qualifizierten Italiener sind in der letzten Gruppe eingruppiert worden. Dass sowohl Oranje als auch die Squadra Azzurra so schlecht bewertet sind, hängt mit deren jüngstem Abschneiden zusammen: Beide waren bei einer der jüngsten Weltmeisterschaften nicht dabei: Italien fehlte 2022 in Katar, die Niederlande 2018 in Russland.

Eine EM-Gruppe mit den Österreichern, Niederländern, Italienern und der deutschen Mannschaft wäre also möglich. Die vermeintlich leichteste Gruppe wiederum wäre eine Kombination aus Albanien (Topf 2), Slowenien (Topf 3) und einem der drei Play-off-Gewinner, die dann in den vierten Topf einsortiert werden. Allerdings haben die Auftritte der Nationalelf zuletzt gezeigt: Leicht scheint der DFB-Auswahl derzeit überhaupt nichts zu fallen.

