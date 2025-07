Fußball-EM der Frauen 2025 live im Free-TV und Stream: Übertragung und alle Infos

Die Fußball-EM der Frauen findet 2025 zum 14. Mal statt und läuft unter dem Titel „UEFA Women‘s EURO 2025“ - Austragungsort ist die Schweiz. Eine Besonderheit an diesem Turnier ist das verfügbare Preisgeld, das mit 41 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch ist wie bei der Frauen-EM 2022. Außerdem erhalten alle Spielerinnen erstmals eine garantierte Entlohnung für die Teilnahme an der Meisterschaft. Dass derart hohe Summen zur Verfügung gestellt werden, liegt am Engagement der UEFA für die Weiterentwicklung des Frauen-Fußballs in Europa. Dafür wurden für den Zeitraum 2025 bis 2030 eine Milliarde Euro reserviert.

In acht schweizer Städten spielen 16 europäische Mannschaften in insgesamt 31 Partien um den Europameister-Titel. Im Turnier gibt es vier Gruppen mit je vier Teams. Die Gewinner der jeweiligen Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein - in den K.-o.-Modus. Die deutsche Nationalmannschaft spielt bei dieser Fußball-EM 2025 in Gruppe C zusammen mit Polen, Dänemark und Schweden.

Wo kann man die Frauen-EM 2025 sehen? Wer überträgt die EM 2025? Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream und zu den Terminen finden Sie hier.

Übertragung Frauen-EM 2025: Die Spiele im Free-TV und Stream sehen

Die Fußball-EM der Frauen 2025 beginnt am 2. Juli 2025. Alle Spiele werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, da sich ARD und ZDF die exklusiven Verwertungsrechte gesichert haben. Sie können die Fußball-Europameisterschaft demnach ohne zusätzliche Kosten verfolgen. Außerdem stehen Ihnen die Partien in der ARD-Mediathek, im ZDF und auf sportschau.de als Stream zur Verfügung - abhängig davon, auf welchem Sender das jeweilige Spiel übertragen wird. Läuft die Partie in der ARD, können Sie den Stream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de nutzen. Zeigt das ZDF das EM-Spiel, steht der Stream auf zdf.de bereit. Noch sind nicht alle Termine für die Übertragung der Spiele bekannt. Eine vollständige Übersicht finden Sie in diesem Artikel nach Abschluss der Vorrunde.

Bis dahin haben wir hier einen Überblick der TV-Übertragungen der Vorrundenspiele für Sie:

1. Spieltag:

Dienstag, 2. Juli, 18 Uhr: Island - Finnland, ARD

Dienstag, 2. Juli, 21 Uhr: Schweiz - Norwegen, ARD

Mittwoch, 3. Juli, 18 Uhr: Belgien - Italien, ZDF

Mittwoch, 3. Juli, 21 Uhr: Spanien - Portugal, ZDF

Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr: Dänemark - Schweden, ARD

Donnerstag, 4. Juli, 21 Uhr: Deutschland - Polen, ARD

Freitag, 5. Juli, 18 Uhr: Wales - Niederlande, ZDF

Freitag, 5. Juli, 21 Uhr: Frankreich - England, ZDF

2. Spieltag:

Samstag, 6. Juli, 18 Uhr: Norwegen - Finnland, ARD

Samstag, 6. Juli, 21 Uhr: Schweiz - Island, ARD

Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr: Spanien - Belgien, ZDF

Sonntag, 7. Juli, 21 Uhr: Portugal - Italien, ZDF

Montag, 8. Juli, 18 Uhr: Deutschland - Dänemark, ARD

Montag, 8. Juli, 21 Uhr: Polen - Schweden, ARD

Dienstag, 9. Juli, 18 Uhr: England - Niederlande, ZDF

Dienstag, 9. Juli, 21 Uhr: Frankreich - Wales, ZDF

3. Spieltag:

Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr: Finnland - Schweiz, ZDF

Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr: Norwegen - Island, ZDF

Donnerstag, 11. Juli, 21 Uhr: Italien - Spanien, ARD

Donnerstag, 11. Juli, 21 Uhr: Portugal - Belgien, ARD

Freitag, 12. Juli, 21 Uhr: Schweden - Deutschland, ZDF

Freitag, 12. Juli, 21 Uhr: Polen - Dänemark, ZDF

Samstag, 13. Juli, 21 Uhr: Niederlande - Frankreich, ARD

Samstag, 13. Juli, 21 Uhr: England - Wales, ARD

Fußball-EM der Frauen 2025: Die Deutschland-Spiele im Free-TV und Stream

Selbstverständlich können Sie bei der Frauen-EM 2025 die Partien mit deutscher Beteiligung ebenso kostenfrei im Fernsehen sowie im Live-Stream verfolgen wie alle anderen Spiele der Europameisterschaft. Auch hier übertragen ARD und ZDF live im TV und stellen online einen Stream zur Verfügung.

Eine Übersicht der Übertragung von den Deutschland-Spielen im Free-TV und Stream:

Donnerstag, 4. Juli, 21 Uhr: Deutschland - Polen, ARD

Montag, 8. Juli, 18 Uhr: Deutschland - Dänemark, ARD

Freitag, 12. Juli, 21 Uhr : Schweden - Deutschland, ZDF

Frauen-EM 2025: Übertragung von Viertelfinals, Halbfinals und Finale

Sollte sich die deutsche Mannschaft bis ins Viertelfinale spielen, wird dieses im ZDF übertragen. Beim Erreichen des Halbfinales zeigt die ARD das Spiel. Fest steht: Das Endspiel am Sonntag, dem 27. Juli 2025, läuft um 18 Uhr im ZDF.