"Geh nach Madrid!" Harry Kane bekommt Transfertipps von Spider-Man

Schauspieler Tom Holland ist bekannt für die Spider-Man-Filme – und Fan der Tottenham Hotspurs. Deren Star Harry Kane hat er nun geraten, den Klub zu wechseln.

Wenn es darum geht, seinen Lieblingsverein zu benennen, ist das auch irgendwie eine Visitenkarte. Es gibt Vereine, bei denen die Reaktion zwischen Mitleid und Anerkennung schwankt, weil der Klub seinen Fans so viel abverlangt. Wer in Deutschland die Löwen, den Club oder die Hertha unterstützt, gilt als hartgesotten, leidensfähig. In England haben sich die Tottenham Hotspurs den Ruf eines veritablen Fanquälers erworben, was für Außenstehende erst mal überraschend ist. Schließlich spielen die Londoner in der Premier League meist oben mit, haben ein tolles Stadion und mit Harry Kane einen der besten Stürmer der Welt.

Das Problem daran: Die Spurs gewinnen einfach nie, nie, nie etwas – und das in einem Land mit zwei Pokalwettbewerben und dem höchsten TV-Vertrag Europas. Der letzte Titel war der Pokalsieg im Jahr 1991. Gewissermaßen ist Tottenham so eine Art Schalke, nur ohne Geldsorgen und zweiter Liga.

Spielt Harry Kane in der nächsten Saison für Real Madrid?





Tottenham-Fan Tom Holland an Kane: "Geh und sei der beste Fußballer der Welt"

Dabei haben die Londoner prominente Fans, etwa die Sängerin Adele oder die Schauspieler Kenneth Branagh und Tom Holland. Letztgenannter ist vor allem bekannt für seine Darstellung als Spider-Man und ein großer Spurs-Anhänger. In einem Interview sprach Holland nun darüber, wie ihn sein Fanleben geprägt hat. Die dadurch erworbene Kernkompetenz lautet "resiliance", was sich mit "Widerstandsfähigkeit" oder "Belastbarkeit" übersetzen lässt, denn: "Tottenham hat noch nie etwas gewonnen, und sie zu unterstützen ist extrem schwierig." Das sei aber für einen Schauspieler gar nicht schlecht: "Es ist kein Geheimnis, dass meine letzte Serie schlecht bewertet wurde. Und trotzdem bin ich jetzt hier, um sie zu bewerben. Ich bin sehr widerstandsfähig."

Ob er einen Rat für Topstürmer Harry Kane hat, der in jedem Transferfenster von allen europäischen Top-Klubs umworben wird und bislang immer bei den Spurs geblieben ist? Daraufhin wurde Holland recht deutlich: "Ich würde sagen: Geh nach Madrid! Geh und sei der beste Fußballer der Welt, du verdienst es."

Sein Lieblingsspieler sei hingegen der Südkoreaner Heung-Min Son. Aber auch für ihn gilt der Tipp von Spider-Man: "Geh mit Kane zusammen. Geht nach Madrid und gewinnt zusammen die Champions League. Bitte!" Dem Vorhaben kam Tottenham bekanntlich auch recht nahe, stand 2019 im Finale der Königsklasse gegen Liverpool – und verlor.

Eine von vielen Interessenten für Kane soll übrigens der FC Bayern sein. Vielleicht kann Spider-Man ja ein gutes Wort für die Münchner einlegen. Das mit den Titeln klappt da ja meist recht gut.