Gerrit Holtmann: Der Mann für die Traumtore sorgt fürs Sahnestück

Der 26-Jährige erzielte bereits das "Tor des Jahres 2021", nun lässt er gegen die Bayern erneut einen Traumtreffer folgen. Das ist nicht seine einzige Stärke.

Gerrit Holtmann ist nicht unbedingt als Tormaschine bekannt, aktuell steht er bei vier Treffern in dieser Bundesligasaison. Wenn er aber trifft, ist das in dieser Spielzeit oft ein Fall für die Galerie. So zu sehen bei seinem Treffer gegen Mainz 05 am zweiten Spieltag: Gegen seinen Ex-Klub legte der 26-Jährige ein Solo über den halben Platz hin, ließ die gesamte Mainzer Defensive aussteigen und schob am Ende ganz lässig aus wenigen Metern ein. Die Belohnung: Der Treffer wurde zum "Tor des Jahres 2021" gewählt.

Zumindest in die Auswahl zum "Tor des Monats" dürfte kommen, was Holtmann nun gegen den FC Bayern produziert hat: Kurz vor der Pause nahm der Außenbahnspieler von der linken Seite Kurs auf den Kasten der Bayern. Von der Strafraumgrenze aus schlenzte Holtmann den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß über FCB-Keeper Sven Ulreich hinweg in den Kasten.

Es war gewissermaßen die spiegelverkehrte Variante der Treffer, wie sie Arjen Robben von der rechten Seite regelmäßig für den Rekordmeister fabriziert hatte – und das Sahnestück auf eine sensationelle erste Hälfte beim Heimspiel des VfL Bochum gegen Rekordmeister FC Bayern. Holtmanns Treffer war der Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit. 4:1 für Bochum hieß es zum Seitenwechsel an der Castroper Straße.

Holtmann hatte auch nach der Pause gute Chancen

Beinahe hätte der gebürtige Bremer, der wegen seiner Mutter auch die philippinische Staatsbürgerschaft besitzt, nach dem Seitenwechsel noch ein weiteres Tor gemacht, scheiterte aber an Ulreich. Für Holtmann ist die Saison mit Bochum der Durchbruch in der Bundesliga, nachdem er zuvor bei Mainz und leihweise für den SC Paderborn glücklose Versuche unternommen hatte, sich in der deutschen Eliteliga zu etablieren.

Beim VfL scheint es nun endlich zu passen für Holtmann: Mit dem Pottklub holte er sich vergangene Saison die Meisterschaft in der 2. Liga und hat nun wider Erwarten beste Chancen, auch nächste Saison in der 1. Liga zu spielen. Das Spiel gegen die Bayern diente als Beweis dafür, was vor allem vor dem Heimpublikum möglich ist.

Holtmann selbst wirkte überrascht: "Wie von einem anderen Stern"

Ein wenig überrascht wirkte der 26-Jährige nach Schlusspfiff aber dennoch ob der Leistung: "Wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, war für mich wie von einem anderen Stern." Sein Trainer Thomas Reis pickte sich Holtmann bei seinem Lob dezidiert heraus: Mit seiner Schnelligkeit sei er einer der Trümpfe im VfL-Spiel. Wenn er auch noch so sehenswert trifft wie gegen die Bayern, kann ohnehin nicht viel schiefgehen.