Heidenheim geht den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga

Heidenheim ist dem Traum vom Bundesliga-Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen: Gegen Sandhausen kam das Team zu einem mühsamen, aber verdientem 1:0.

Der 1. FC Heidenheim hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg gemacht: Im letzten Heimspiel der Saison kam das Team von Trainer Frank Schmidt zu einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen. Sollte der Hamburger SV, der am Abend gegen Greuther Fürth antritt, verlieren, stünde schon an diesem Tag der zweite Aufsteiger in die erste Liga sicher fest. Darmstadt 98 hatte schon am Freitagabend mit einem 1:0 gegen Magdeburg bereits das Ticket in die 1. Liga gelöst.

Vom Beginn an zeigte sich, wer die heimstärkste Mannschaft dieser Zweitligasaison ist und wer in tiefer Abstiegsnot steckt. Sandhausen fand über der Mittellinie zu Beginn kaum statt, während Heidenheim über die gesamte Spielzeit den Takt angab. Die Gäste versuchten mit einer Fünferkette dagegenzuhalten, kamen aber immer wieder in Bedrängnis. Nach elf Minuten fehlten Denis Thomalla nur Zentimeter nach der Hereingabe von Florian Pick. Nach einer halben Stunde erhöhte Heidenheim den Druck, minutenlang hielten sich alle zehn Feldspieler in der gegnerischen Hälfte auf. Tore wollten aber immer noch nicht fallen, die beste Chance hatte erneut Thomalla auf Vorlage von Tim Kleindienst (35.).

Heidenheims Trainer Frank Schmidt will mit dem Klub in die Bundesliga. Foto: Stefan Puchner, dpa

Heidenheim war feldüberlegen, aber ideenlos

Gefährlich wurde es immer dann, wenn Heidenheim das Spiel schneller machte - Marnon Busch kam im Gegenzug der einzigen Ecke der Gäste frei zum Schuss, verzog aber (38.). Das Rezept Sandhausens schien klar: Defensiv kompakt stehen und vorne über die schnellen Ex-Augsburger Chima Okoroji und Alexander Esswein auf Konter lauern. Dieses Taktik wäre beinahe aufgegangen: Essweins Schuss klatschte nur an den Pfosten (39.). Sollte den Heidenheimern, die schon in der Vorwoche mit einem 2:3 in Paderborn und davor mit einem 0:0 gegen Madgeburg zwei Matchbälle zum Aufstieg hatten liegen lassen, erneut die Nerven durchgehen?

Die Feldüberlegenheit des FCH war deutlich angesichts von 5:1 Ecken und 63 Prozent Ballbesitz zur Halbzeit - was fehlte, waren die Ideen in der Offensive. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Heidenheim dominierte, präsentierte sich vor dem Tor aber weitestgehend ungefährlich - bis Jan-Niklas Beste die 15.000 Zuschauer in der Voith Arena erlöste. Eine Hereingabe von Kleindienst verwertete der vor dieser Saison verpflichtete Flügelspieler flach ins linke Eck - das umjubelte 1:0 für Heidenheim (68.). Der Knoten schien geplatzt, Kleindienst und Beste hatten sogar noch Chancen, das Ergebnis noch höher zu schrauben. Ein Tor sollte aber nicht mehr fallen.

Nun blickt Heidenheim auf den HSV, der gegen Fürth nachlegen muss. Gelingt den Franken die Überraschung, stünde das Team von der Ostalb schon am Samstagabend als kommender Bundesligist fest. Ansonsten wird die Entscheidung am letzten Spieltag fallen, dessen Partien zeitgleich am Sonntag ausgetragen werden. Zum Saisonabschluss muss Heidenheim nach Regensburg reisen, der HSV trifft auf den SV Sandhausen.

