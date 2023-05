Heidenheim will den Bundesliga-Aufstieg: "Wissen, was wir erreichen können"

Bundesligist Heidenheim – das könnte schon nach diesem Wochenende feststehen. Wie Trainer Frank Schmidt das letzte Heimspiel angeht.

Die Zerstückelung des Spieltags in der ersten und zweiten Liga verhindert es, dass schon am Samstagnachmittag eine Bundesliga-Party beim 1. FC Heidenheim steigen wird: Selbst wenn die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt das Heimspiel gegen den SV Sandhausen (13 Uhr, Sky) gewinnt und Verfolger Hamburger SV gegen Greuther Fürth stolpert, stünde zwar tatsächlich der Erstliga-Aufstieg des Vereins fest; weil der HSV aber erst um 20.30 Uhr antritt, könnte für den FCH der große Wunsch "nur" auf der Couch wahr werden.

Sehr wahrscheinlich würde Schmidt auch das ohne Beschwerde annehmen. Die Fans, so hofft er, werden im vielleicht letzten Zweitligaheimspiel für mindestens ein Jahr nochmals dafür sorgen, dass der "Schlossberg beben wird". Auf eben jenem Berg ist nicht nur das Schloss Hellenstein, sondern auch die Voith-Arena gelegen. Und die soll nun endlich die Heimstätte eines Erstligisten werden, so Schmidt: "Wir wissen, was wir erreichen können, das steht im Vordergrund."

Eine Party nach Spielende schließt Frank Schmidt aus

Gegen den Abstiegskandidaten Sandhausen wolle man zeigen, warum der FCH die stärkste Heimmannschaft der 2. Liga ist: "Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen." Ob eine Feier für den Fall der Fälle geplant ist? "Das verbietet sich, weil nach unserem Spiel keine sportliche Entscheidung gefallen sein wird", so Schmidt. Zumindest das könnte sich am Samstagabend ja noch ändern.

Lesen Sie dazu auch