Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich startet bald

In Deutschland geht die nächste Kleinfeld-Liga an den Start. Anfang September soll die Icon League von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich mit ihrem Spielbetrieb beginnen. «Es war in den vergangenen Monaten sehr viel Arbeit, The Icon League zu entwickeln, aber ich freue mich, wenn wir allen zeigen können, was wir geschaffen haben», sagte Kroos. Der 34-Jährige hatte seine aktive, sehr erfolgreiche Fußballkarriere Anfang Juli nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien beendet.

Hype um Kleinfeld-Ligen

Angeführt werden die Teams der Icon League unter anderem von bekannten Fußballern wie Antonio Rüdiger und Robert Andrich, aber auch von anderen Prominenten wie Rapper Luciano oder Ski Aggu.

In Deutschland war der Hype um die Kleinfeld-Ligen Anfang des Jahres mit der von den früheren Nationalspielern Lukas Podolski und Mats Hummels gegründeten Baller League gestartet. Die Premieren-Saison der Baller League erreichten nach Veranstalterangaben rund drei Millionen Live-Views per Spieltag auf Twitch sowie über 450.000 Live-Zuschauer im Stream.

Das erste große Event der Icon League, der Draft Day, startet am 28. Juli im Berliner Admiralspalast. Der erste Spieltag wird am ersten September in der Kölner Lanxess Arena ausgetragen. In der Hauptrunde spielen die Teams jeden Montag im Düsseldorfer Castello, einer Mehrzweck- und Veranstaltungshalle.

13 Teams bereits angekündigt

«Wir haben hinter den Kulissen leidenschaftlich und auch hitzig diskutiert», sagt Nerlich zur Planung der Icon League. «Wir haben uns gegenseitig angespornt, um etwas zu schaffen, das einfach richtig Bock macht.» Offiziell gegründet wurde die Icon League bereits Ende 2023. Bisher sind 13 Teams angekündigt, ein weiteres steht aus. Zu den jeweiligen Teamkapitänen gehören unter anderem Eishockey-Star Leon Draisaitl und Claudio Pizarro (Players United), Felix Kroos und Andrich (Two Stripes United), Luciano und Rüdiger (Berlin City FC) sowie Ski Aggu und Fabian Reese (Berlin Underdogs).

