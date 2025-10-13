Vor dem Spiel der Deutschen in Nordirland: Wo der Fußball nur schwer Frieden stiftet

In einer Stadt, in der Symbole über Leben und Tod entscheiden konnten, sollte man auch im Fußball auf jedes Detail achten. Der FC Crusaders, einer der erfolgreichsten Vereine Nordirlands, ist im Norden von Belfast zu Hause. Backsteinbauten säumen die Seitenstraßen. An Hauseingängen weht der „Union Jack“. Es ist eine Gegend, in der überwiegend Protestanten leben, die sich mit Großbritannien verbunden fühlen.

An den Stadionmauern prangt ein Logo des Crusaders FC, ein Ritter mit Schwert und Schild, auf dem ein Kreuz abgebildet ist. Entlang der Mauer folgen weitere Symbole, die auf Religion und Geschichte anspielen, auch eine Würdigung für das dritte Bataillon der UVF. Die paramilitärische „Ulster Volunteer Force“ kämpfte ab den 60er Jahren gegen einen Anschluss Nordirlands an die Republik Irland. Ihr werden rund 400 Morde angelastet.

Der Nordirland-Konflikt wirkt auch fast drei Jahrzehnte später nach

Auch fast drei Jahrzehnte nach dem Karfreitagsabkommen von 1998 wirkt der Nordirland-Konflikt in Belfast nach. Immer wieder treten Spannungen zwischen protestantischen Unionisten und katholischen Nationalisten an die Oberfläche. Insbesondere die Viertel mit einem hohen Anteil an Sozialwohnungen sind konfessionell klar getrennt. Nur neun Prozent der Kinder und Jugendlichen in Belfast besuchen gemischte Schulen.

„Die Traumata sitzen tief, auch im Fußball gibt es nicht wirklich gemischte Anhängerschaften“, sagt Mark Langhammer, der Vorsitzende des FC Crusaders und erinnert an den Februar 1978. Kämpfer der IRA, der „Irish Republican Army“, wollten während eines Spiels pro-britische Polizisten im Stadioneingang töten. Eine Kugel traf die 69-jährige Martha McAlpine, die später ihren Verletzungen erlag. Sie war mit ihren Enkelkindern unterwegs.

Sicherheitstore trennen die protestantisch und katholisch geprägten Viertel in Nordirlands Hauptstadt Belfast. Jede Nacht werden sie aus Sicherheitsgründen geschlossen. Foto: Larissa Schwedes, dpa

Mark Langhammer könnte viele Geschichten erzählen von Gewalt und Gegengewalt. Aber der Gewerkschafter möchte das Verbindende herausstellen. Er lädt zu einem Rundgang über das Stadiongelände, entlang historischer Fotos und mit einem Abstecher ins Vorstandszimmer. Langhammer möchte mit dem Verein einen sozialen Treffpunkt bieten: für Quizrunden, Pilates-Stunden oder Seniorensport: „Und dafür wollen wir die Grenzen Stück für Stück verschieben.“

Weniger als zwei Kilometer vom protestantisch geprägten FC Crusaders liegt das Stadion des FC Cliftonville, in einer Gegend mit katholischer Mehrheit. Beide Viertel werden von einer Peace Wall getrennt, von einer der acht Meter hohen „Friedensmauern“. Die Tore werden am Abend geschlossen. Damit die Bewohner, so hört man, besser schlafen können.

Manchmal baut der Fußball Grenzen ab, manchmal verstärkt er sie sogar

Mark Langhammer will nicht, dass der Fußball ein Symbol der Spaltung ist. Er geht auf Schulen in katholischen Vierteln zu, lädt Kinder und Jugendliche zum FC Crusaders ein. Sie bestreiten gemeinsame Turniere und Workshops. „Wir schaffen Orte der Begegnung, die es sonst selten gibt“, sagt Langhammer. „Wir sprechen nicht direkt über Religion und Politik. Aber wir finden spielerische Wege, um Vorurteile abzubauen.“

Wenn man sich auf die einnehmende Art von Mark Langhammer einlässt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass der Fußball die konfessionellen Grenzen verwischen könnte. Aber an vielen Orten scheint er die Grenzen eher zu verstärken.

Mark Langhammer ist Vorsitzender des Fußballklubs Crusaders FC in Belfast. Er will nicht, dass der Fußball ein Symbol der Spaltung bleibt. Foto: Ronny Blaschke

Der Windsor Park, das Nationalstadion von Nordirland, trägt die Identifikation mit dem Vereinigten Königreich bereits im Namen. Das Stadion liegt im Südwesten von Belfast, in einem Viertel, wo mehrheitlich Protestanten leben. Vor den Spielen der nordirischen Nationalmannschaft erklingt die britische Hymne „God Save the King“. So wird es auch an diesem Montag sein, wenn das deutsche Nationalteam in der WM-Qualifikation zu Gast sein wird.

Im Windsor Park bestreitet auch der FC Linfield seine Heimspiele. Der Rekordmeister Nordirlands spielt in blauweißroten Trikots, in den Farben Großbritanniens. In seinem Wappen ist das Schloss von Windsor abgebildet. Bis in die 90er Jahre spielten nur wenige Katholiken für Linfield.

Zwischen 1972 und 1978 spielte Nordirlands Nationalelf aus Sicherheitsgründen in England

In den Katakomben des Stadions zeichnet ein kleines Museum die Geschichte des nordirischen Fußballs nach. Mit Pokalvitrinen und Schwarzweiß-Fotos, mit alten Trikots und Porträts von bewunderten Spielern wie George Best. Das Museum bildet den Glanz ab, nicht den Terror.

Es ist nicht der Fußballverband Nordirlands, der die Geschichte kritisch aufarbeitet, sondern unabhängige Autoren wie Benjamin Roberts. Dessen Buch „Gunshots and Goalposts“, Schüsse und Torpfosten, erschien 2017 im Selbstverlag und wurde zu einem Bestseller. Roberts beschreibt ein Jahrhundert der politischen Gewalt im Fußball. Revolverschüsse in Stadien, Brandstiftung in Vereinsheimen, Attentate auf Funktionäre. Zwischen 1972 und 1978 musste die nordirische Nationalmannschaft ihre Heimspiele aus Sicherheitsgründen in England austragen.

Hinspiel am 7. September: Das Team aus Nordirland feiert hier das Tor zum 1:1 mit seinen Fans. Am Schluss gewann Deutschland 3:1. Foto: Marius Becker, dpa

Im Interview erwähnt Benjamin Roberts den Oktober 1993. Bei einem Anschlag der IRA in einem protestantischen Viertel Belfasts kamen neun Zivilisten ums Leben, darunter zwei Kinder. Drei Wochen später trafen im Windsor Park Nordirland und die Republik Irland in der WM-Qualifikation aufeinander. Im Bus der irischen Mannschaft saßen bewaffnete Spezialkräfte in Trainingsanzügen. Sie wurden am Stadion von Jugendlichen empfangen, die mit ihren Händen einen Pistolenschuss imitierten. „Es gab wenige Spiele, bei denen Zuschauer so sehr ihren Hass zum Ausdruck brachten“, sagt Benjamin Roberts. „Es war ohrenbetäubend.“

Zu jener Zeit gehörte der katholische Spieler Neil Lennon zu den größten Talenten des nordirischen Fußballs. Doch aus Sicht vieler Protestanten beging er unverzeihliche Fehler. Lennon äußerte Sympathien für ein mögliches gesamtirisches Nationalteam und wechselte im Jahr 2000 zu Celtic Glasgow, zu einem schottischen Verein mit irisch-katholischen Wurzeln. Er erhielt mehrfach Morddrohungen und trat 2002 unter Tränen aus dem nordirischen Nationalteam zurück.

Die Empörung war groß. Sponsoren verließen den nordirischen Fußball. Katholische Fans mieden den Windsor Park und konzentrierten sich eher auf Rugby oder den regional beliebten Gaelic Football. Etliche katholische Spitzenfußballer wollten lieber im Süden für die Mannschaften der Republik Irland spielen. Die Politik schaltete sich schließlich ein und drängte den Fußball zu Reformen.

Menschenrechtsaktivist Michael Boyd versuchte mit einer Kampagne, im nordirischen Fußball Grenzen zu überwinden. Foto: Ronny Blaschke

Und so schlug die Stunde von Michael Boyd. Der Menschenrechtsaktivist brachte beim Nordirischen Fußballverband eine Kampagne auf den Weg: „Football For All“. Er sammelte Fördergelder und organisierte Workshops gegen religiöse Ausgrenzung. Er verteilte Freikarten an katholische Jugendliche, die dem Windsor Park bislang fernblieben. Und er startete einen Gesangswettbewerb unter den Fanclubs.

Bei Spielen des Nationalteams positionierte sich fortan ein Fan mit Trommel am Zaun und gab den Rhythmus vor. Ein anderer stimmte mit Megafon selbstironische Gesänge an, zum Beispiel: „Wir sind nicht Brasilien, wir sind Nordirland.“ So wollten sie anti-katholische Rufe übertönen.

Die Gesänge sind das Eine, die Farben das Andere. Seit Jahrzehnten spielt Nordirland in grünen Trikots, doch in den Augen vieler Protestanten ist das die Farbe des mehrheitlich katholischen Nachbarlandes. Daher trugen viele Fans im Windsor Park lieber Kleidung in den britischen Farben. Michael Boyd unterstützte die Initiative „Sea of Green“, grünes Meer. „So ist die Stimmung im Stadion Jahr für Jahr besser geworden“, sagt er.

Aber reicht das? Etwa 45 Prozent der Nordiren sind katholisch. Es gibt keine genauen Erhebungen, doch laut Schätzungen liegt dieser Anteil im Publikum des Nationalteams bei zehn Prozent, höchstens bei zwanzig. Immerhin ist der Anteil katholischer Nationalspieler stetig gestiegen, zwischenzeitlich auf 25 Prozent.

Fans von Belfast Celtic wurden regelmäßig attackiert, mitunter wurde es lebensgefährlich

Der wohl wichtigste Bezugspunkt katholischer Nordiren im Fußball liegt aber in der Vergangenheit. In einem Einkaufszentrum im Südwesten der Stadt ist ein kleines Museum dem Verein Belfast Celtic gewidmet, der an dieser Stelle lang sein eigenes Stadion hatte. „Anfang des 20. Jahrhunderts wurden katholische Arbeiter systematisch auf den Schiffswerfen verdrängt“, sagt Pádraig Coyle, einer der Betreiber des Museums. „Auch die Verwaltung und Polizei von Belfast wurden von Protestanten bestimmt. Aber im Fußball bot Celtic den Katholiken eine Plattform.“

Pádraig Coyle hat Bücher und Theaterstücke über Celtic geschrieben. Er kann zu jedem Ausstellungsstück im Museum, zu Urkunden, Trikots und Plaketten, mindestens eine Anekdote beisteuern. Fans von Celtic wurden regelmäßig attackiert, und mitunter wurde es lebensgefährlich.

Im nordirischen Fußball geht es nicht mehr um Leben und Tod, aber um Selbstbehauptung und Territorium

Im Dezember 1948 trafen im Windsor Park Linfield und Celtic aufeinander, Protestanten gegen Katholiken. Kurz vor Ende stürmten Fans von Linfield den Rasen und traten auf den Celtic-Stürmer Jimmy Jones ein. Polizisten standen in der Nähe, griffen aber nicht ein. Jones musste mit gebrochenem Bein sieben Wochen im Krankenhaus bleiben. Und Celtic zog sich schließlich aus dem Spielbetrieb zurück, für immer. „Aber als Symbol strahlt der Verein bis heute“, sagt Pádraig Coyle. „Vor allem in der großen irischen Diaspora.“

Im nordirischen Fußball geht es nicht mehr um Leben und Tod, aber um Selbstbehauptung und Territorium. Lange wurde in Belfast über ein neues Nationalstadion für die drei großen Sportarten gesprochen, für Fußball, Rugby und Gaelic Football. Doch die protestantischen Unionisten lehnten das geplante Grundstück in einem Vorort ab, weil dort früher in einem Gefängnis IRA-Mitglieder in einen Hungerstreik getreten waren.

Gibt es Hoffnung? In Rugby, Kricket und Hockey bestehen schon lange gesamtirische Ligen und Nationalteams. Für die Rugby-Auswahl wurde 1995 eine neutrale Hymne komponiert, mit der sich Protestanten und Katholiken gleichermaßen identifizieren. Ist das im Fußball möglich? Mark Langhammer, der energiegeladene Vorsitzende des FC Crusaders, überlegt einen Moment und lächelt. Er hat viel Fantasie, aber so viel Fantasie dann doch nicht.