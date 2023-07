Internet-Star mit nur vier Jahren: Ronnie Foden ist "el wey"

Phil Foden mag mit Man City die Champions League gewonnen haben - im Internet ist sein vierjähriger Sohn Ronnie der Star. Auf Instagram hat er 3,5 Millionen Follower.

Wer auf Spanisch einem Freund seine Wertschätzung dafür übermitteln will, dass dieser immer im Mittelpunkt steht, bezeichnet diesen als "el wey". Das wäre rein formal mit "der Typ" zu übersetzen, faktisch ist aber in ungefähr das gemeint, was man in den 80er Jahren auf Deutsch mit "Hansdampf in allen Gassen" bezeichnet hätte.

Ronnie Foden ist seines Zeichens vier Jahre alt, der Sohn von Manchester-City-Spieler Phil Foden und eben jener "el wey". Denn dieser Ronnie Foden schickt sich seit Mitte Juni an, sich das Internet untertan zu machen. Los ging alles bei den Feierlichkeiten von Manchester City, bei denen Papa und Sohn Foden zugegen waren. Den größten Treffer nach Abpfiff landete Ronnie, als er mit Papas Kollegen feierte. Eine TV-Kamera nahm den Moment auf, als der Kleine zu Erling Haaland ging und ihm mitteilte: "Ich dachte, du wärst ein Mädchen!" Der sichtlich verdutzte Wikinger antwortete mit "Wirklich?" – und dann lief Foden junior schon weiter. Das und der Umstand, dass Ronnie bis spät in die Nacht den Champions-League-Sieg mit Papa und seinen Kollegen feierte, gaben den Anstoß für das Internetphänomen "el wey".

Ronnie Foden hat mehr Follower als 16 von 18 Bundesligisten

Foden junior war überall – und seine Eltern taten selbstredend, was verantwortungsvolle Erziehungsberechtigte grundsätzlich, in diesem Fall aber umso dringlicher, tun sollten: Sie erstellten einen Instagram-Account für ihren Filius. Und der kennt seither nur eine Richtung: steil nach oben. Stand jetzt hat "officialronniefoden_" 3,5 Millionen Follower in dem sozialen Netzwerk. Das sind mehr als 16 von 18 Bundesligavereinen vorzuweisen haben, nur der FC Bayern und Borussia Dortmund liegen noch vor dem Jungen. Und selbst ein Nationalspieler wie Leon Goretzka kommt "nur" auf 2,3 Millionen. Sein Vater Phil Foden hat über neun Millionen Abonnenten - wenn sein Stammhalter in diesem Tempo weitermacht, ist aber auch das nur eine Frage der Zeit.

Ein Ende des Phänomens "el wey" ist nicht in Sicht, der Vierjährige liefert schließlich verlässlichen Premium-Content: hier beim Feiern mit Papa, zwischendurch beim Posieren mit der neuen Goldkette, dort beim Baden auf Mykonos (Urlaub und abschalten, so wichtig). Seine stetig wachsende Fangemeinde verfolgt jedes neue Detail mit Vorfreude. "El wey" scheint überall zu sein, alle wollen ihn und dessen sicherlich interessante Persönlichkeitsentwicklung verfolgen. Oder, wie es einer seiner Fans schrieb: "El wey ist überall, außer im Kindergarten."

