Jan-Niklas Beste: Ein Traumtor für den kleinen Sohn

Der 24-Jährige trifft per Traumtor gegen Union. Schon vergangene Saison war er der Mann für die wichtigen Tore.

Erste Journalistenregel: keine Spiele mit Namen. Also wird hier nur zu lesen sein, dass Jan-Niklas Beste ein wirklich sehr guter Spieler des 1. FC Heidenheim ist. Die 59. Minute im Spiel zwischen seinen Heidenheimern und Union Berlin lieferte einen weiteren Beleg für diese These. Zu diesem Zeitpunkt flog ein Ball, den der 24-Jährige getreten hatte, aufs Tor der Hauptstädter zu. Den Freistoß setzte der ehemalige Bremer an die Unterkante der Latte, von dort aus knallte er in den linken Winkel – ein Treffer der Marke Traumtor.

"Dass er so einschlägt - so trifft man einen Ball auch nicht immer, vielleicht eins von zehn Dingern", sagte Beste nach Spielende. Noch dazu blieb es das einzige Tor der Partie, was gleichbedeutend mit dem zweiten Bundesliga-Sieg der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt war. Beste wiederum stockte mit der Aktion sein persönliches Konto auf nun drei Treffer und vier Vorlagen in fünf Spielen auf – keine schlechte Quote für einen, der seine erste Saison als Stammspieler in der Bundesliga spielt.

Vergangene Saison war Beste einer der Trümpfe im Fotofinish

Er selbst "genießt das aktuell sehr", wie er sagte. Vielleicht habe auch der erste Stadion-Besuch seines Mitte August geborenen Sohnes noch etwas mehr Motivation gegeben. Sein Trainer Frank Schmidt weiß, was er an ihm hat: " Er ist fit, nie verletzt. Mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust immer noch breiter." Schon in der vergangenen Saison war Beste der Mann für die wichtigen Tore. Als Heidenheim in der Nachspielzeit des letzten Saisonspiels in Regensburg noch zwei Tore brauchte, um in die Bundesliga aufzusteigen, was es auch Beste, der traf – in der 93. Minute zum 2:2. Am Ende gewann der FCH sogar noch und wurde Meister. Beste ist also schon eine Weile ein recht wichtiger Spieler auf der Ostalb.