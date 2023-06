José Mourinho – nächste Strafe für die Drama-Queen des Fußballs

Plus Kein anderer Trainer im internationalen Fußball leistet sich so viele Ausraster wie Star-Coach José Mourinho. Gerade hat er sich wieder eine Vier-Spiele-Sperre eingehandelt.

Es gibt sie überall, diese lärmenden Quertreiber, die zwar herausragend auf ihrem Fachgebiet sind, die es aber einfach nicht lassen können, drumherum die ganz große Show abzuziehen. Sie fühlen sich ständig benachteiligt, wittern überall Verschwörungen und gehen mit Gebrüll auf alles los, was nicht ihren Vorstellungen entspricht. Im Fußball-Zirkus gibt es einen, der das Drama-Queen-Image perfektioniert hat: José Mourinho.

Legendär sind sie, die spektakulären Ausraster des Portugiesen, der auf der einen Seite ein so hervorragender und erfolgreicher Trainer ist, auf der anderen Seite ein ungezügelter Exzentriker, der ohne mit der Wimper zu zucken jegliche Grenzen des Anstands überschreitet. Mourinho kann zwar gewaltig austeilen, aber einstecken, das kann er nicht.