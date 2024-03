Kameruns Fußballverband sperrt 62 Spieler wegen Altersbetrugs

Kameruns Fußballchef Samuel Eto’o greift durch: Weil sie bei den Altersangaben geschummelt haben sollen, wurden 62 Profis gesperrt. Das Problem ist nicht neu.

Das mal vorab: Dass man immer so alt ist, wie man sich fühlt, ist großer Schwachsinn. Weiß jeder, der Dinge getan hat, die eigentlich den Jungen vorbehalten sind. Also die Nacht durchfeiern, Worte wie "Digga" sagen, Treppensteigen. Die Folgen: Schmerzen, Scham, Atemnot. Insofern ist das Alter eben nicht nur eine Zahl – und wer diesen Grundsatz missachtet, holt sich Probleme ins Haus. Das mit dem kreativen Umgang mit Geburtsdaten wird auch immer wieder Fußballprofis zum Verhängnis. Wie alt etwa der ehemalige Bundesligaprofi Anthony Yeaboah genau ist, war lange ein Mysterium. Yeboah selbst schien das egal zu sein. Gefühlte zehn Jahre schoss er als 29-Jähriger Tor um Tor und wurde gleich zweimal Bundesligatorschützenkönig.

Es ist ein Schicksal, das er sich mit einigen anderen afrikanischen Spielern teilte, deren Geburtsurkunden nicht ganz trennscharf waren. Otto Pfister, ehemaliger Nationaltrainer Togos, Kameruns und Ghanas, machte einen ungewöhnlichen Vorschlag zur Altersbestimmung: "Da hilft nur eins: Bein aufsägen und Jahresringe zählen." Aus nachvollziehbaren Gründen ging niemand dem Vorschlag des Hobbyförsters Pfister nach.

Kameruns Verband sperrt 62 Fußballprofis, die beim Alter geschummelt haben sollen

Mittlerweile ist Pfister 86 Jahre alt (so viel scheint sicher) und könnte sich in diesen Tagen erneut an seinen Vorschlag von einst erinnert fühlen. In Kamerun hat der lokale Fußballverband jetzt durchgegriffen: Sage und schreibe 62 Fußballprofis wurden gesperrt, weil sie es mit den Angaben zu ihrem Alter nicht so genau genommen haben sollen. Unter den bestraften Spielern ist auch der vermeintlich 17-jährige Wilfried Nathan Douala. Der stand im Kader Kameruns für den Afrika Cup – und schon da gab es den ein oder anderen Zweifel, dass der bärtige Profi tatsächlich noch ein Teenager sein soll.

Aber gab es denn Frühwarnzeichen für den vermeintlichen Altersbetrug? Etwa, dass ein vermeintlicher U21-Spieler später zum Training kam, weil er wegen seines Teenagersohnes an einem Elternabend teilnehmen musste. Oder dass es die U17-Auswahl als äußerst praktisch empfand, dass einer der Spieler bereits über einen Lastwagenführerschein verfügte und deswegen die Anreise zu den Auswärtsfahrten kein Problem war? Letztlich hat Verbandschef Samuel Eto’o jetzt hart durchgegriffen und gewissermaßen alte Zöpfe abgeschnitten. Denn eine gewisse Nachlässigkeit bei den Altersangaben wurde einigen Spielern schon länger nachgesagt: Schon im Sommer 2022 hatte der Verband 44 Spieler angehört.

Immerhin: Bei Anthony Yeboahs Alter kam man irgendwann zu einem Kompromiss und verpasste dem Ghanaer ein kurioses Geburtsdatum: den 6. 6. 1966.