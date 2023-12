Laut diesem Ranking ist der FCA unbeliebter als RB Leipzig – und Hertha Letzter

Laut einer Studie ist die Hertha der unbeliebteste Bundesligist der Vorsaison. Warum der Verein dennoch wieder geliebt und seinen Platz sicher abgeben wird.

Beliebtheitsumfragen sind ja so eine Sache: Schön für den, der oben steht – weniger erbaulich für diejenigen, die von hinten grüßen. Das SLC Management aus Nürnberg lässt sich davon nicht abhalten, jedes Jahr die Beliebtheitswerte der Bundesliga-Vereine zu untersuchen. Die aktuelle, nun veröffentlichte Studie untersucht die Vereine, die 2022/23 im Oberhaus spielten und dürfte den FC Bayern erfreuen: Der Dauermeister hat sich nach einem Jahr Pause wieder den Titel als beliebtester Verein der ersten Liga von Borussia Dortmund zurückgeholt.

Weniger erfreulich wird die Untersuchung für einen Verein sein, der seit Sommer gar kein Erstligist mehr ist: Hertha BSC Berlin ist der Studie zufolge der unbeliebteste Verein. Hat halt ein wenig gedauert mit der Auswertung: 30.000 Personen wurden zu 18 Kriterien befragt. In die Wertung kamen objektive Faktoren wie die Zahl der Mitglieder und Fanklubs, der Zuschauerschnitt und die Reichweiten bei TV-Übertragungen. Zugleich spielten auch subjektive Kategorien wie Familienfreundlichkeit, Attraktivität und das generelle Image eine Rolle.

Hertha ist auf Rang 18, RB Leipzig ist sechster der Studie

Tja, und was sollen wir sagen, liebe Hertha? Da sieht es einfach nicht gut aus. Mit 85 Punkten steht der sich lange dezent-sympathisch als "Big City Club" vermarktende Verein aus der Hauptstadt auf Rang 18. Auf 17 folgt die TSG Hoffenheim (89 Punkte), den Relegationsrang belegt der FC Augsburg (91), es folgen Wolfsburg (112), Mainz (120), Stuttgart (124) und Leverkusen (141). Wer Zweifel daran haben sollte, wie valide die Untersuchung ist, dem sei als Beleg dafür gesagt: Der schillernd-sympathische Traditionsverein RB Leipzig steht etwa auf Rang sechs.

Bleibt aber das Problem für die Hertha, deren Markenkern sich in den vergangenen Jahren mit den Schlagwörtern "Chaos", "Streit" und "Schulden" umschreiben ließ. Mittlerweile hat die Hertha ihr Profil etwas geändert und setzt nun auf Mitleid, Demut und die berühmten "kleinen Schritte", notgedrungen. In der zweiten Liga setzte es einen Katastrophenstart, die ersten drei Spiele wurden ohne eigenes Tor verloren. Aktuell bessert es sich – tabellarisch, aber auch was die Beliebtheit angeht. Davon ist zumindest Pal Dardai überzeugt, der das Traineramt zum Ende der vergangenen Saison übernommen hatte: "Hertha BSC wird wieder geliebt. Die Menschen spüren, dass die Jungs ackern und diese Mannschaft einen Teamgeist und eine Seele hat." Aus den letzten zehn Spielen gab es nur eine Niederlage. Ja dann.

Zumindest eine Sache ist für Hertha sicher: Nächstes Jahr wird ein anderer Klub auf dem letzten Platz stehen, es kommen ja nur Erstligisten in die Wertung.

Die Bundesliga-Rangliste gemäß dem SLC-Ranking:

1. FC Bayern München (292 Punkte)

2. Borussia Dortmund (286)

3. SC Freiburg (223)

4. Union Berlin (205)

5. Eintracht Frankfurt (204)

6. RB Leipzig (203)

7. FC Schalke 04 (202)

8. 1. FC Köln (194)

9. Bor. Mönchengladbach (193)

10. Werder Bremen (170)

11. VfL Bochum (162)

12. Bayer Leverkusen (141)

13. VfB Stuttgart (124)

14. FSV Mainz 05 (120)

15. VfL Wolfsburg (112)

16. FC Augsburg (91)

17. TSG Hoffenheim (89)

18. Hertha BSC Berlin (85)