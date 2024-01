Liste: Bisherige Sport-Geschäftsführer des KSC

Oliver Kreuzer war der erste Geschäftsführer Sport in der Geschichte des Karlsruher SC. Aber wie lauteten die Namen seiner Vorgänger mit ähnlichen Aufgabenbereichen?

Als Geschäftsführer Sport war Oliver Kreuzer eine der mächtigsten Personen beim Karlsruher SC und im sportlichen Bereich mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. Bei ihm liefen also die Fäden zusammen, etwa wenn es um Personalentscheidungen ging.

Nach mehr als sechs Jahren im Amt erwischte es aber am 1. April 2023 auch den einstigen KSC-Profi. Infolge einer "strategischen Neuausrichtung im sportlichen Bereich" musste Kreuzer seinen Hut nehmen. Dabei hatte er erst im September 2022 einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 erhalten.

Kreuzer geht als erster Geschäftsführer Sport in die Geschichte des 1952 durch eine Fusion entstandenen Sportclubs ein. Dieser Aufstieg war die Folge der Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs inklusive der Profi-Mannschaft im Jahr 2019. In seiner Funktion besaß er ähnliche Kompetenzen wie seine Vorgänger, die andere Berufsbezeichnungen innehatten – etwa Sportdirektor, Sportlicher Leiter oder Manager.

Folglich waren auch die Aufgabengebiete teilweise andere. Denn es gilt zu bedenken: andere Zeiten – andere Herausforderungen. So überschneiden sich die Positionen der in unserer Übersicht aufgelisteten Namen nicht zu 100 Prozent. Kreuzer selbst fing in seiner zweiten Amtszeit als KSC-Funktionär als Sportdirektor an.

Bei der Suche nach einem neuen Geschäftsfüher Sport hat sich der KSC Zeit gelassen. Selbst eine Personalagentur wurde zur Sportchefsuche mit eingebunden. Zur Saison 23/24 gab der Verein dann bekannt im sportlichen Bereich künftig auf eine Führungsebene mit drei Bereichsleitern zu setzen, statt auf einen Geschäftsführer Sport. Der neue Posten "Bereichsleiter Profis" wurde im August mit Sebastian Freis besetzt. Er soll nun künftig in der neuen Struktur mit den bereits bestehenden Bereichsleitern Michael Bischof und Edmund Becker zusammenarbeiten.

Karlsruher SC: Liste der Geschäftsführer Sport bzw. Sportlich Verantwortlichen

Sebastian Freis (Bereichsleiter Profis): seit 30. August 2023

(Bereichsleiter Profis): seit 30. August 2023 Oliver Kreuzer (Geschäftsführer Sport ): 1. Dezember 2016 bis 1. April 2023

(Geschäftsführer ): 1. Dezember 2016 bis 1. April 2023 Jens Todt (Sportdirektor): 1. Juli 2013 bis 24. November 2016

(Sportdirektor): 1. Juli 2013 bis 24. November 2016 Oliver Kreuzer (Sportdirektor): 31. Mai 2011 bis 10. Juni 2013

(Sportdirektor): 31. Mai 2011 bis 10. Juni 2013 Arnold Trentl (Sportlicher Leiter): 19. Januar 2010 bis 30. Juni 2011

Rolf Dohmen (Manager): 1. Juli 2002 bis 19. Dezember 2009

(Manager): 1. Juli 2002 bis 19. Dezember 2009 Guido Buchwald (Sportlicher Leiter): 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2001

(Sportlicher Leiter): 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2001 Carl-Heinz Rühl (Manager): 1. Juli 1985 bis 30. Juni 1994

Nach Rühls Abschied hatte der damalige Trainer Winfried Schäfer sportlich das alleinige Sagen beim KSC. Rühls Nachfolger Dieter Meinhold übernahm andere Aufgabenschwerpunkte und fehlt daher in dieser Auflistung.

Da es keine offiziellen Angaben des Vereins hinsichtlich einer Chronologie der Geschäftsführer Sport gibt, wurden für die Übersicht die Daten des Portals transfermarkt.de genutzt.